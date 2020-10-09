Soyguncu kuyumcuya muşta ile saldırdı
|09 Ekim 2020 07:50
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İSTANBUL Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda; D.A (30) adlı şüpheli, kuyumcuya geldi. Şüpheli, elindeki muşta ile kuyumcuyu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kaçarak bir apartmana saklanan D.A. adlı şüpheliyi kısa sürede yakaladı. D.A.'nın yapılan üst aramasında bir bıçak ve muşta ele geçirildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine getirilen şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
Olay anı güvenlik kamerasında
Öte yandan; olay anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; maskeli ve şapkalı şüphelinin kuyumcunun kapısına vurarak içeri girdiği, kuyumcuya defalarca muşta ile vurduğu, kuyumcunun direnmesi üzerine ise şüphelinin yaya olarak olay yerinden kaçtığı, yaralı kuyumcunun başını tutarak içeri girdiği görülüyor.
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