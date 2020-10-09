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Üzerine balkon duvarı devrilen çocuk hayatını kaybetti
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesine bağlı Erdoğdu köyünde evlerinin bahçesinde oynarken üzerine balkon duvarı devrilen 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
|09 Ekim 2020 07:53
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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinebağlı Erdoğdu köyünde yaşanan olayda; 4 yaşındaki Nur Akkaya, evlerinin bahçesinde oynarken üzerine bir anda evin balkon duvarı yıkılarak düştü.
İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, küçük çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nur Akkaya, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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