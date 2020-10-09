1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY 'V' şeklinde toparlanacak

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez THY'nin bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, "THY'nin yapısı çok güçlü. 1 lot bile hisse satma planımız yok. THY, pandemi sonrası 'V' şeklinde toparlanma ile kazananlardan olacak" dedi
 09 Ekim 2020 08:56
+Aa- Yazdır
THY 'V' şeklinde toparlanacak

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in 'Paranın Yönü' programına konuk oldu. Sönmez, Türk Hava Yolları'nın (THY) Türkiye'nin başarı hikayesi olduğunu belirterek, "Ana şirketlerimizden biridir. Daha önce içinde havayolu şirketi barındıran bir fon yönetiminden geliyorum. THY'nin yapısı çok güçlü. 1 lot bile THY hissesi satma planımız yok. THY'nin yanındayız, destekçisi olacağız, pandemi sonrasında 'V' şeklinde toparlanma ile kazanan oyunculardan biri olacaktır. Spekülatif haberlere kulaklarımızı kapatıyoruz" dedi.

12 MİLYAR $'LIK KÜMELENME

Ana konularının Türkiye olduğunu ve cari açığın azaltılmasına yönelik yatırımlara odaklandıklarını belirten Sönmez, bu nedenle en önem verdikleri konulardan birinin petro-kimya olduğunu söyledi. "Bugün mesela Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Şah Deniz projesi ile ciddi anlamda gelir getirir durumda. Cari açıkta petrokimya tarafında Türkiye yaklaşık 17-18 milyar dolar bazen 20 milyar dolarlara gelen ithalatı söz konusu. Bu ithalatın katma değerini Türkiye'de oluşturmamız lazım. 10 tane petrokimya ürününün 9'u ithal ediliyor. Bunu Türkiye'de üretiyor olmamız lazım. Bunun için de büyük sermaye yatırımına ihtiyaç var. Adana bölgesinde yani İskenderun Körfezi'nde yaklaşık 10-12 milyar dolarlık bir kümelenme planlıyoruz. Fizibilite çalışmaları ve dizaynlar devam ediyor. Lego parçası gibi bölümlere ayırarak 2021 yılında inşallah ilk kazmayı da vuracağız" dedi.

BÖLGESEL MERKEZ OLACAK

5-6 yıllık büyük bir yatırım planı olduğunu belirten Sönmez, bölgesel bir kümelenmenin olmadığına vurgu yaptı. Sönmez, "Bugün baktığımızda Türkiye'yi merkez alırsak iki saatlik uçuş çerçevesinde büyük bir petrokimya kümelenmesi yok. 3-4 saatlik baktığımızda Almanya'da var, Hollanda'da var ve İspanya'da var. Bizim bu alanda önemli bir kapasiteyi diğer rakiplerimiz koymadan koymamız lazım. Belki ileride bölgesel ihtiyaca da cevap verebiliriz" şeklinde konuştu.

TURKCELL SÜRECİNİ ŞEFFAF YÖNETİYORUZ

TELEKOMÜNİKASYON sektörünün bir varlık fonu için olmazsa olmaz, stratejik bir yatırım olduğunu belirten Sönmez, "Türkiye'nin rekabeti için önemli bir sektör. Turkcell sürecini şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Kördüğümü çözme noktasına geldik. 21 Ekim'deki Turkcell Genel Kurulu'nu heyecanla bekliyoruz. Turkcell'in önündeki bariyerleri kaldırıyoruz. Günlük operasyon içerisinde yer almayız" dedi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İlaç sektöründe 'alacak' krizi: Yerli firmalar batar, yabancılar çekilir
09 Ekim 2020 10:17		 Öğrenci şehirlerine korona darbesi
09 Ekim 2020 08:18
Bakan Pekcan: En temel hedeflerimizden birisi ihracatı tabana yaymak
07 Ekim 2020 14:24		 Ankara Kalkınma Ajansından yerli çip üretimine destek
06 Ekim 2020 09:00
Organik üründe bu hilelere dikkat!
05 Ekim 2020 18:42		 Varlık Fonu Holding kuruyor
05 Ekim 2020 09:38
Uzaktan eğitimle birlikte bilgisayar yok satıyor
05 Ekim 2020 08:38		 TOGG'un üretileceği fabrikada çalışmalar devam ediyor
04 Ekim 2020 14:25
Müteahhitler 15 sınıfa ayrıldı
04 Ekim 2020 09:16		 Bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamı yakalandı
02 Ekim 2020 12:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:50 - Sınıf sınıf yüz yüze eğitimde alınacak dersler10:47 - İstanbul'da durum kötüye gidiyor! İl sağlık müdürü bu sözlerle duyurdu10:45 - Van'da 'memur yapma' vaadiyle 5 kişiyi dolandıran kişi tutuklandı10:43 - Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor10:34 - Karabük'te dördüncü kattan düşen 4 çocuk annesi hayatını kaybetti10:32 - Sakarya'da gözaltına alınan 25 FETÖ zanlısından 2'si tutuklandı
10:22 - 2020 yılı Kaymakam Adaylığı sınavlarına hazırlık paketi yayında10:21 - AİHM, Elebaşı Gülen'in başvurularını reddetti10:19 - Dolara karşı yeni hamle... MB, swap işlemlerinde TL faizini yüksletti10:17 - İlaç sektöründe 'alacak' krizi: Yerli firmalar batar, yabancılar çekilir10:17 - İzmir'de sahte içkiden 9 kişi zehirlendi, 7'si yoğun bakımda10:12 - Azerbaycan ve Ermenistan'dan Putin'in davetine olumlu yanıt
10:05 - Zabıt katibi, FETÖ'cü iftirasını atan kişiye açtığı davayı kazandı10:04 - 'Kayıtdışılık zaman kaybedilmeden engellenmeli'10:03 - Antalya'da Şimsek ailesinin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci detayı10:01 - Sağlık çalışanının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı10:01 - Borsa güne yükselişle başladı
09:55 - Aktif görevde olanlar da var... FETÖ şüphelisi kaymakam sayısı 310'a çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aktif görevde olanlar da var... FETÖ şüphelisi kaymakam sayısı 310'a çıktı
Her 100 pozitif vakadan 86'sında semptom görülmedi
Sınıf sınıf yüz yüze eğitimde alınacak dersler
Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Yiannis Lagos tutuklandı
Güvenmesi için şarjörünü verdi, namludaki kurşunla öldürdü
URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı
195 öğretim üyesine adrese teslim kadro vermişler
Bu ilde 217 okulda yüz yüze eğitim kararı alındı
Danıştay'dan sınavsız atanan yöneticinin görevden alınmasına dair önemli karar!
İçimizdeki tehlike! 19 gün boyunca virüsü yayıyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Azerbaycan ermenistan savaşı 3
Bill Gates 1
Maraşın kıyılarının halkın kullanımına açılması 4
HAYRETTİN KARAMAN 3
ben hiçbir zaman fenerbahçe'de çalışmam 1
dolar kuru 1
seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli 1
milli maç arası 1
Dönen Varlıklar 1
res 2
SON İLANLAR
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli 90 sağlık personeli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 2 Uzman Yardımcısı personel alacak
TÜBİTAK, 32 Ar-Ge personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam