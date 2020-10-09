FETÖ'cüye 'FETÖ'cü' dediği için dava açıldı

Mersin'de birçok FETÖ davasında avukatlık yapan İsmail Çatal hakkında 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla dava açıldı. Yaşanan son dakika gelişmesi yargı camiasını şaşkına çevirdi. Açılan davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sürpriz bir şekilde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Çatal, dosya Yargıtay'a gönderildiği sırada ise Edirne'den yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. Mahkeme, sanığa adli kontrol tedbiri şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklama yerine tahliye verdi. Çatal, tüm bunlara rağmen avukatlığa devam etti. Mersin'de bir dosyanın vekili olarak görev alırken, karşı tarafın avukatı Murat Altındere bu dosyaya bir dilekçe sundu.

Avukat İsmail Çatal, Mersin'de birçok FETÖ davasında avukatlık yapıyordu. Hakkında da örgüt üyeliği suçlamasından dava açılmıştı. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Çatal, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çatal hakkında tutuklama kararı verilmezken adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Dosyası itiraz üzerine Adana Bölge İstinaf Mahkemesi'ne giden İsmail Çatal hakkındaki karar burada da onandı. Dosyası Yargıtay'a giderken Edirne'den yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazdı. Yazıda şüpheli hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağı soruldu. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanığın adli kontrol tedbiri şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklama kararı vermesi beklenirken bunu yapmadı. Çatal, yine ilginç bir şekilde serbest kaldı.

"FETÖ'DEN CEZA ALDI"

Tüm bu gelişmelerin yaşanması ardından Çatal, bir dosyanın vekili olarak görev aldı. Karşı tarafın avukatı Murat Altındere bu dosyaya bir dilekçe sundu. Dilekçede, "Zira şikayetçi vekili yıllardır şahsıma sebepsiz yere husumet beslemekte olup bu uğurda her yola başvurmaktan, hatta bana karşı yasadışı örgütlerle birlik olmaktan dahi çekinmemiştir. Müşteki vekili Mersin'de görülen bir davada FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştır" diyerek Çatal'ın FETÖ'cü olduğunu ima etti.

GARİP DAVA

FETÖ'den hapse çarptırılıp kaçmaya çalışırken yakalanan Çatal ise bu sözler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusu ardından Altındere ifade verdi. İfadesinde, müşteki hakkında o dönemde FETÖ üyeleri ile birlikte kumpas kurmaktan dava açılmış bulunduğunu, Çatal hakkında 6 yıl 3 ay ceza verildiğini, kendisinin de bu mahkeme kararına atıfta bulunduğunu kaydetti. Hakaret kastı ile hareket etmediğini, suçu kabul etmediğini beyan etti.

Mersin Cumhuriyet Savcısı Yeşim Doğan Kar şaşırtıcı bir şekilde Avukat Murat Altındere hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan dava açtı. İddianame şaşkınlığa sebep oldu.

FETÖ'DEN CEZA ALDIĞINI DİLE GETİRDİ BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Dilekçede, "Şikayetçi vekili Mersin'de görülen bir davada Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştır" diyerek Çatal'ın FETÖ'cü olduğunu ima etti. FETÖ'den ceza alan Çatal ise bu sözler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Altındere ise hakaret kastıyla hareket etmediğini, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

"BU KARAR FETÖ'YÜ CESARETLENDİRİR"

MERSİN Cumhuriyet Savcısı Yeşim Doğan Kar şaşırtıcı bir şekilde Avukat Murat Altındere hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan dava açtı. Savcının hazırladığı iddianame şaşkınlık yarattı. SABAH'ın ulaştığı Avukat Murat Altındere, "İddianameye çok şaşırdım. Çünkü suça konu dilekçemde İsmail Çatal'ın Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nden FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını belirtmiştim. Bunun dışında yorum ve değerlendirmem olmadı. Sadece mahkeme kararını bildirdim. Savcı tarafından bu durum hiçbir gerekçe gösterilmeksizin şahsa karşı hakaret kabul edildi ve hakkımda kamu davası açıldı. Eğer bir kişinin FETÖ'den ceza aldığını yazmak ve söylemek suç ise Türkiye'de binlerce insan bu suçu işliyor. Bu olağandışı bir durumdur, FETÖ'yü ve mensuplarını cesaretlendirir. HSK'yı göreve davet ediyorum" dedi.

SABAH'ın ulaştığı Avukat Murat Altındere, "Savcının hazırladığı iddianame çok şaşırdım. Çünkü suça konu dilekçemde İsmail Çatal'ın Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nden FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını belirtmiştim. Bunun dışında yorum ve değerlendirmem olmadı. Sadece mahkeme kararını bildirdim. Savcı tarafından bu durum hiçbir gerekçe gösterilmeksizin bu durum şahsa karşı hakaret kabul edildi ve hakkımda kamu davası açıldı. Eğer bir kişinin FETÖ'den ceza aldığını yazmak ve söylemek suç ise Türkiye'de binlerce insan bu suçu işliyor. Bu olağandışı bir durumdur, FETÖ'yü ve mensuplarını cesaretlendirir. HSK'yı göreve davet ediyorum" dedi.

Abdurrahman Şimşek