Turna.com otobüs bileti satışına başladı

Uçak bileti konusunda yenilikçi özellikleriyle bildiğimiz turna.com, geçtiğimiz ay itibarıyla otobüs bileti hizmeti de sunmaya başladı. Firmanın web sitesine girerek veya turna mobil uygulamalarını indirerek bu hizmete erişilebiliyor. Otobüs bileti satışında en dikkat çekici kısımlardan biri, alışkın olduğumuz turna.com şıklığına uygun olarak, çok şık ekran tasarımları ve kolay kullanım göze çarpıyor.

Turna.com'un daha önce uçak biletiyle başladığı ulaşım kategorisindeki serüveninde bazı önemli yenilikler göze çarpıyordu. Bu yeniliklerin başında, özellikle pandemi döneminde de dikkat çekecek bir özellik bulunuyor. Turna.com tarafından geliştirilen "koşulsuz bilet iptal hizmeti" sayesinde, uçak biletleri uçuştan 2 saat öncesine kadar iptal edilebiliyor. Üstelik herhangi bir şekilde telefon iletişimi kurmayı da gerektirmiyor. Bu kolaylığı, online iptal ve değişiklik hizmeti ile sağlayan turna.com, kullanıcı deneyimini kolaylaştıran özellikleriyle bulunduğu sektörde ön plana çıkıyor.

Yine turna.com tarafından geliştirilen ve Dünya çapında önemli bir yenilik olan Smart Flight özelliğinden de bahsedilmesinde fayda var. Akıllı Uçuş adı verilen bu özellik, birbiriyle bağlantısı olmayan hava yollarını birbirine bağlayarak, aktarmalı uçuşlarda %70'e varan fiyat avantajı ve %90'a varan oranlarda zaman kazandırıyor. Bu özelliğin otobüslere de uygulanıp uygulanmayacağını önümüzdeki dönemde görebiliriz.

Türkiye'de ilk kez kredi kartı puanları ile uçak bileti satın alma özelliği de yine turna.com tarafından geliştirilmişti. Artık, banka ve kredi kartında biriken puanlar otobüs biletine de dönüşebiliyor. Üstelik kart puanlarını turna.com'daki hesaba aktardığınızda, puanlar 2 yıl süreyle geçerliliğini koruyor. Bu da bankaların geçici ve kısıtlı sürelerle verdiği puanların değerlendirilmesi için turna.com'u iyi bir alternatif haline getiriyor.

Türkiye'nin önde gelen otobüs firmaları olan Pamukkale, Ulusoy ve Metro'nun yanı sıra, Anadolu'daki çok sayıda otobüs firması da portföye dahil edilmiş görünüyor. Online bilet bulabileceğiniz otobüs firmalarının sayısı 200'ü geçiyor. Herhangi bir yöne otobüs biletleri araması yapıldığında, otobüs firmalarının hangi saatlerde kalktığını, fiyatları, boş koltukları görebilmek mümkün. Bundan sonraki aşamada da koltuk seçerek devam edip satın alma aşamasına geliyorsunuz. Turna.com'a üye olanların girdiği yolcu bilgileri bir daha unutulmuyor ve bir sonraki satın almada tek tıkla önünüze getiriliyor. Dilerseniz aynı şekilde, uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak kartınızı da saklayabiliyorsunuz. Sonraki satın almada sakladığınız kredi veya banka kartınız, ödeme adımında anında önünüze geliyor.

Turna.com'un en önemli özelliklerinden biri, kullanımı kolaylaştırmak için detaylara özen göstermesi. Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmanın bu konulardaki başarısı, web sitesinin ve mobil uygulamalarının defalarca ödül almasını sağladı. Tamamen yerli bir girişim olan turna.com'un bu şekilde başarılı işler yapması diğer yerli girişimcilere de umarız bir ilham kaynağı olur.