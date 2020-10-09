Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Yemeğin tuzunu beğenmeyen eşini bıçakladı
Bursa'da 46 yaşındaki Nazım T. ile 23 yaşındaki 'imam nikahlı' eşi Merve A. arasında çıkan 'yemeğin tuzu az' tartışması kavgaya dönüştü. Eşinin tepkisine öfkelenen Merve A. mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Nazım T.'yi göğsünden yaraladı.
|09 Ekim 2020 09:19
|+Aa- Yazdır
Gece saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Merve A.'nın hazırladığı yemeğin tuzunu az bulan Nazım T. eşini uyardı.
Bu nedenle çift tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sırasında Nazım T. eşinin üzerine yürürken Merve A. mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Nazım T.'yi göğsünden yaraladı.
Tedavi altına alınan Nazım T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 1 çocuk annesi Merve A.'nın emniyetteki işlemleri sürerken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Van'da 'memur yapma' vaadiyle 5 kişiyi dolandıran kişi tutuklandı
09 Ekim 2020 10:45
|Karabük'te dördüncü kattan düşen 4 çocuk annesi hayatını kaybetti
09 Ekim 2020 10:34
|İzmir'de sahte içkiden 9 kişi zehirlendi, 7'si yoğun bakımda
09 Ekim 2020 10:17
|Antalya'da Şimsek ailesinin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci detayı
09 Ekim 2020 10:03
|Doğalgaz kontratları yenilenecek
09 Ekim 2020 09:09
|Çırağı palangaya asan 2 kardeşe 36'şar yıla kadar hapis istemi
09 Ekim 2020 08:49
|Güvenmesi için şarjörünü verdi, namludaki kurşunla öldürdü
09 Ekim 2020 08:37
|Kayıp kızın cinsel saldırı korkusuyla kaçtığı ortaya çıktı
09 Ekim 2020 08:33
|Üzerine balkon duvarı devrilen çocuk hayatını kaybetti
09 Ekim 2020 07:53
|Soyguncu kuyumcuya muşta ile saldırdı
09 Ekim 2020 07:50