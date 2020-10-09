15 yıl daha Arka Sokaklar
|09 Ekim 2020 09:28
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Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin, Etiler'de görüntülendi.
"İNŞALLAH 15 YIL DAHA DEVAM EDERİZ"
Projenin 15'inci sezonuna değinen 78 yaşındaki oyuncu, "İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim halinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin ederseniz" şeklinde konuştu.
Yaşadıkları bazı hoş anıları anlatan Ergin, "Emniyetten bazı dostlarım, 'Sizin yaptığınız işin hesabını bizden soruyorlar. 'Onlar çabucak hallediyor' diyorlar. Tabii bu yaptığımız bir oyun. İyiye, doğruya gittiğimizin farkındayız. Bu yolda devam ediyoruz, devam da edeceğiz" şeklinde konuştu.
"ŞEVKET ÇORUH HAK ETTİ"
Zafer Ergin, İsmail Dümbüllü'nün kavuğunun rol arkadaşı Şevket Çoruh'a devredilmesiyle ilgili, "O kavuğu hak etti" yorumunu yaptı.
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