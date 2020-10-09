Doların ateşi hala düşmedi
Dün hızlı yükselişe geçen dolar 8 TL'ye yaklaştı. 7,95 TL seyrinde devam eden dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|09 Ekim 2020 09:38
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