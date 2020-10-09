Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
|09 Ekim 2020 09:39
|+Aa- Yazdır
Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Bölgenin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülen bölgede, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da durum kötüye gidiyor! İl sağlık müdürü bu sözlerle duyurdu
09 Ekim 2020 10:47
|Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
09 Ekim 2020 10:43
|Sağlık çalışanının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
09 Ekim 2020 10:01
|Bilim Kurulu Üyesi: Okullarda düzensiz kalabalıklar engellenmeli
09 Ekim 2020 09:52
|Kenevir çiçek açıp ilaç olsun
09 Ekim 2020 07:59
|En büyük havuz açıldı
09 Ekim 2020 07:30
|İçimizdeki tehlike! 19 gün boyunca virüsü yayıyorlar
09 Ekim 2020 07:05
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
09 Ekim 2020 06:30
|Ege Denizi'inde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
09 Ekim 2020 03:28
|Eski Bakan Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
08 Ekim 2020 23:42