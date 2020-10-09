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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 1.152,74 puandan başladı.
 09 Ekim 2020 10:01
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 2,24 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.152,74 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 1.150,49 puandan tamamladı.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin ise görece zayıf olduğunu kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğunu kaydeden analistler, altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.120 desteğinin gündeme gelebileceğini, üzerinde ise 1.180 direncinin takip edileceğini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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