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'Kayıtdışılık zaman kaybedilmeden engellenmeli'

TESK: Son 2 yılda 66 bin 835 kişi vergi mükellefi yapıldı. Kayıt dışı çalışan kişiler, vergisini veren esnafımızın ekmeğini bölerken, milyarlarca lira vergi geliri kaybına neden oluyor. Kayıt dışılık zaman kaybedilmeden engellenmeli
 09 Ekim 2020 10:04
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'Kayıtdışılık zaman kaybedilmeden engellenmeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son 2 yılda 66 bin 835 kişinin vergi mükellefi yapıldığını belirterek, "Kayıt dışı çalışan kişiler, vergisini veren esnafımızın ekmeğini bölerken, milyarlarca lira vergi geliri kaybına neden oluyor. Kayıt dışılık zaman kaybedilmeden engellenmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kayıt dışı çalışanların hem esnafa hem de devlete büyük zarar verdiğine işaret etti.

Son 2 yılda toplam 649 bin 585 denetimde 66 bin 835 kişinin tespit edilerek vergi mükellefi yapıldığını bildiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Evinde kuaförlük ve berberlik faaliyetini yapan, pasta-tatlı gibi gıda ürünleri üreten, kaçak alkol yapıp satan, internetten reklam vererek vatandaşa ulaşan çilingirler, apartmanın tüm tamirat işini kayıtsız yapan kişiler gibi daha örneklerini artırabileceğimiz, kayıt dışı fakat esnaf gibi çalışanlar var. Bununla birlikte seyyar tezgahlarla merdiven altı üretim ve satış yapanlar, ucuz iş gücü nedeniyle kaçak işçi çalıştıran, kaçak işçi olarak çalışan kişiler de var. Bu kişiler, kazancının tamamı ceplerine kaldığı gibi vergisini veren esnafımızın ekmeğini bölerken, devletimize de milyarlarca lira vergi geliri kaybına neden oluyor. Kayıt dışılık zaman kaybedilmeden engellenmeli."
Anadolu Ajansı
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