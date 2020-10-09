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İzmir'de sahte içkiden 9 kişi zehirlendi, 7'si yoğun bakımda
İzmir'de sahte içkiden zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı. 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
|09 Ekim 2020 10:17
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İzmir'in Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlendiğini belirten 9 kişi hastanelere başvurdu.
Yapılan araştırmalarda, başvuran kişilerin sahte içkiden zehirlendikleri belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan kişilerin sahte içkiyi kendilerinin yaptığı öne sürüldü.
Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, zehirlenen kişilerden bazılarının birlikte içtiklerini tespit etti.
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