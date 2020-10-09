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Dolara karşı yeni hamle... MB, swap işlemlerinde TL faizini yüksletti

Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini % 10.25'ten % 11.75'e yükseltti
 09 Ekim 2020 10:19
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Dolara karşı yeni hamle... MB, swap işlemlerinde TL faizini yüksletti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap işlemlerinde kullanılan TL faizini % 10.25'ten % 11.75'e yükseltti.

Merkez Bankası'nın bu sıkılaştırma adımı sonrası, Türk Lirası dolar karşısındaki kayıplarını geri alarak artıya geçti.

Dolar/TL kuru, sıkılaştırma öncesi 7.95 seviyelerinde seyrederken, 7.9041 seviyesine kadar geriledi.
Memurlar.Net
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