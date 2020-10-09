1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sakarya'da gözaltına alınan 25 FETÖ zanlısından 2'si tutuklandı

Sakarya merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.
 09 Ekim 2020 10:32
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sakarya merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise sağlık kontrolünden geçirilerek gruplar halinde adliyeye getirildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanan 16 şüpheliden biri serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 15 zanlıdan 2'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden 8'inin ise savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma içerisine giren, "hücre ve öğrenci evleri" adı altında faaliyet gösterdiği, örgüte eleman ve maddi destek sağladığı belirlenen 29 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sakarya merkezli Ankara, Bayburt, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 25 zanlı gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kütahya'da FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
09 Ekim 2020 10:52		 Aktif görevde olanlar da var... FETÖ şüphelisi kaymakam sayısı 310'a çıktı
09 Ekim 2020 09:55
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
09 Ekim 2020 00:04		 FETÖ'den aranan eski iki emniyet müdürü tutuklandı
08 Ekim 2020 22:38
Osman Kavala hakkındaki iddianamenin detayları belli oldu
08 Ekim 2020 22:25		 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
08 Ekim 2020 22:13
FETÖ'den ihraç edilen eski öğretmene 9 yıl 4 ay hapis
08 Ekim 2020 21:09		 Eski askeri hakime FETÖ'den hapis
08 Ekim 2020 18:41
Kars'ta HDP'li belediye başkan yardımcısı ve il başkanı tutuklandı
08 Ekim 2020 18:35		 Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
08 Ekim 2020 18:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:52 - Kütahya'da FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı10:50 - Sınıf sınıf yüz yüze eğitimde alınacak dersler10:47 - İstanbul'da durum kötüye gidiyor! İl sağlık müdürü bu sözlerle duyurdu10:45 - Van'da 'memur yapma' vaadiyle 5 kişiyi dolandıran kişi tutuklandı10:43 - Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor10:34 - Karabük'te dördüncü kattan düşen 4 çocuk annesi hayatını kaybetti
10:32 - Sakarya'da gözaltına alınan 25 FETÖ zanlısından 2'si tutuklandı10:22 - 2020 yılı Kaymakam Adaylığı sınavlarına hazırlık paketi yayında10:21 - AİHM, Elebaşı Gülen'in başvurularını reddetti10:19 - Dolara karşı yeni hamle... MB, swap işlemlerinde TL faizini yüksletti10:17 - İlaç sektöründe 'alacak' krizi: Yerli firmalar batar, yabancılar çekilir10:17 - İzmir'de sahte içkiden 9 kişi zehirlendi, 7'si yoğun bakımda
10:12 - Azerbaycan ve Ermenistan'dan Putin'in davetine olumlu yanıt10:05 - Zabıt katibi, FETÖ'cü iftirasını atan kişiye açtığı davayı kazandı10:04 - 'Kayıtdışılık zaman kaybedilmeden engellenmeli'10:03 - Antalya'da Şimsek ailesinin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci detayı10:01 - Sağlık çalışanının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
10:01 - Borsa güne yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aktif görevde olanlar da var... FETÖ şüphelisi kaymakam sayısı 310'a çıktı
Her 100 pozitif vakadan 86'sında semptom görülmedi
Sınıf sınıf yüz yüze eğitimde alınacak dersler
Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Yiannis Lagos tutuklandı
Güvenmesi için şarjörünü verdi, namludaki kurşunla öldürdü
URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı
195 öğretim üyesine adrese teslim kadro vermişler
Bu ilde 217 okulda yüz yüze eğitim kararı alındı
Danıştay'dan sınavsız atanan yöneticinin görevden alınmasına dair önemli karar!
İçimizdeki tehlike! 19 gün boyunca virüsü yayıyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kitap Satıcıları 4
rehber öğretmenlerinin neden bu kadar torpilli olması sorunu 1
mikro işletme 1
Schadenfreude 1
Meclis çay ocağında bir personelin Covid-19 çıkması 2
cappie pondexter 1
safra bastırmak 1
Kırık Meheme 1
nando de colo 1
adama göre iş değil işe göre adam kuralı 1
SON İLANLAR
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli 90 sağlık personeli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 2 Uzman Yardımcısı personel alacak
TÜBİTAK, 32 Ar-Ge personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam