1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karabük'te dördüncü kattan düşen 4 çocuk annesi hayatını kaybetti

Karabük'te dördüncü kattaki evinin penceresinden zemine düşen kadın hayatını kaybetti.
 09 Ekim 2020 10:34
+Aa- Yazdır
Karabük'te dördüncü kattan düşen 4 çocuk annesi hayatını kaybetti

Karabük'te dördüncü kattaki evinin penceresinden zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi İhlas Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Yıldırım (38), pencereden zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Van'da 'memur yapma' vaadiyle 5 kişiyi dolandıran kişi tutuklandı
09 Ekim 2020 10:45		 İzmir'de sahte içkiden 9 kişi zehirlendi, 7'si yoğun bakımda
09 Ekim 2020 10:17
Antalya'da Şimsek ailesinin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci detayı
09 Ekim 2020 10:03		 Yemeğin tuzunu beğenmeyen eşini bıçakladı
09 Ekim 2020 09:19
Doğalgaz kontratları yenilenecek
09 Ekim 2020 09:09		 Çırağı palangaya asan 2 kardeşe 36'şar yıla kadar hapis istemi
09 Ekim 2020 08:49
Güvenmesi için şarjörünü verdi, namludaki kurşunla öldürdü
09 Ekim 2020 08:37		 Kayıp kızın cinsel saldırı korkusuyla kaçtığı ortaya çıktı
09 Ekim 2020 08:33
Üzerine balkon duvarı devrilen çocuk hayatını kaybetti
09 Ekim 2020 07:53		 Soyguncu kuyumcuya muşta ile saldırdı
09 Ekim 2020 07:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:52 - Kütahya'da FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı10:50 - Sınıf sınıf yüz yüze eğitimde alınacak dersler10:47 - İstanbul'da durum kötüye gidiyor! İl sağlık müdürü bu sözlerle duyurdu10:45 - Van'da 'memur yapma' vaadiyle 5 kişiyi dolandıran kişi tutuklandı10:43 - Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor10:34 - Karabük'te dördüncü kattan düşen 4 çocuk annesi hayatını kaybetti
10:32 - Sakarya'da gözaltına alınan 25 FETÖ zanlısından 2'si tutuklandı10:22 - 2020 yılı Kaymakam Adaylığı sınavlarına hazırlık paketi yayında10:21 - AİHM, Elebaşı Gülen'in başvurularını reddetti10:19 - Dolara karşı yeni hamle... MB, swap işlemlerinde TL faizini yüksletti10:17 - İlaç sektöründe 'alacak' krizi: Yerli firmalar batar, yabancılar çekilir10:17 - İzmir'de sahte içkiden 9 kişi zehirlendi, 7'si yoğun bakımda
10:12 - Azerbaycan ve Ermenistan'dan Putin'in davetine olumlu yanıt10:05 - Zabıt katibi, FETÖ'cü iftirasını atan kişiye açtığı davayı kazandı10:04 - 'Kayıtdışılık zaman kaybedilmeden engellenmeli'10:03 - Antalya'da Şimsek ailesinin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci detayı10:01 - Sağlık çalışanının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
10:01 - Borsa güne yükselişle başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aktif görevde olanlar da var... FETÖ şüphelisi kaymakam sayısı 310'a çıktı
Her 100 pozitif vakadan 86'sında semptom görülmedi
Sınıf sınıf yüz yüze eğitimde alınacak dersler
Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Yiannis Lagos tutuklandı
Güvenmesi için şarjörünü verdi, namludaki kurşunla öldürdü
URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı
195 öğretim üyesine adrese teslim kadro vermişler
Bu ilde 217 okulda yüz yüze eğitim kararı alındı
Danıştay'dan sınavsız atanan yöneticinin görevden alınmasına dair önemli karar!
İçimizdeki tehlike! 19 gün boyunca virüsü yayıyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Menza 1
pandemide doğum yapana para ödülü 2
afjet afyonspor 1
Mali Tablolar 3
black mirror 2
res 2
med-czr'in geri dönmesi 4
sadakatsiz 2
Putin'in Çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor demesi 3
Ürünlerde TR İLE BAŞLAYAN ONAY kodunun olması 1
SON İLANLAR
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli 90 sağlık personeli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 2 Uzman Yardımcısı personel alacak
TÜBİTAK, 32 Ar-Ge personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam