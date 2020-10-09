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Karabük'te dördüncü kattan düşen 4 çocuk annesi hayatını kaybetti
Karabük'te dördüncü kattaki evinin penceresinden zemine düşen kadın hayatını kaybetti.
|09 Ekim 2020 10:34
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Karabük'te dördüncü kattaki evinin penceresinden zemine düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi İhlas Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Yıldırım (38), pencereden zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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