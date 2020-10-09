Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
|09 Ekim 2020 10:43
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Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminde etkili sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin Bolu kesimlerinde etkili olan sağanak ve sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Kara yolunda zaman zaman etkili olan sis nedeniyle Seymenler, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Bölgede etkili olan sağanak da ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bölgede ring halinde bulunan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji yetkilileri, yağış ve sisin zaman zaman etkili olacağını bildirdi.
Öte yandan, sis bölgede güzel manzaralar oluşmasını da sağladı. Kara yolunun çevresinde bulunan dağlardaki sis hareketleri görülmeye değer anlar oluşturdu.
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