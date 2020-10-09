1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da durum kötüye gidiyor! İl sağlık müdürü bu sözlerle duyurdu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte Eylül'ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.
 09 Ekim 2020 10:47
+Aa- Yazdır
İstanbul'da durum kötüye gidiyor! İl sağlık müdürü bu sözlerle duyurdu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan kentteki yeni tip koranavirüs seyri yönünde son dakika açıklaması geldi.

Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Eylül'ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirtti.

Memişoğlu, tablonun yatan hastaya henüz yansımadığını da sözlerine ekleyerek, vatandaşları temizlik, mesafe ve maske kurallarına uymaları yönünde uyardı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Entübe olmadan önce 'Hocam beni bırakma' diye yalvardı'
09 Ekim 2020 11:25		 Türkiye'de son 50 yılın en sıcak eylül ayı yaşandı
09 Ekim 2020 11:15
Balık eti ve kılçığını makarnayla birleştirdiler
09 Ekim 2020 11:06		 Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
09 Ekim 2020 10:43
Sağlık çalışanının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
09 Ekim 2020 10:01		 Bilim Kurulu Üyesi: Okullarda düzensiz kalabalıklar engellenmeli
09 Ekim 2020 09:52
Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor
09 Ekim 2020 09:39		 Kenevir çiçek açıp ilaç olsun
09 Ekim 2020 07:59
En büyük havuz açıldı
09 Ekim 2020 07:30		 İçimizdeki tehlike! 19 gün boyunca virüsü yayıyorlar
09 Ekim 2020 07:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:38 - İbrahim Kalın: Ateşkese evet, ama ateşkes sürdürülebilir olmalı12:36 - Sahte içkiden hayatını kaybeden sayısı 7'ye çıktı12:27 - Milli Eğitim Bakanlığından öğrenciler için Kovid-19'a ilişkin eğitici videolar12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:12 - Nobel Barış Ödülü sahipleri belli oldu12:00 - Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü
11:59 - Kırgızistan'da başbakan ve hükümet üyeleri görevden alındı11:58 - Karabük'te FETÖ'nün 'kadın yapılanması' içinde yer alan zanlı tutuklandı11:51 - Vazife malulü polis memuruna 'Devlet Övünç Madalyası' verildi11:48 - Uyardığımız ilanların sınavlarına bir kişi girecek!11:48 - İkinci elde en çok satılan 10 marka belli oldu11:43 - Hava Harp Okulu eski öğrencisine 7 yıl 6 ay hapis cezası
11:36 - Dolardan sonra gram altından da rekor geldi11:34 - Bakan Koca: Korona salgınının yayılma hızını kestik11:30 - Öğretmenler, uzaktan eğitim derslerini sınıflarında işliyor11:28 - Cezası kesinleşen FETÖ hükümlüsü eski komiser tutuklandı11:25 - Entübe olmadan önce 'Hocam beni bırakma' diye yalvardı'
11:23 - '950 milyon lira tutarında Normalleşme Desteği sağladık'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aktif görevde olanlar da var... FETÖ şüphelisi kaymakam sayısı 310'a çıktı
Sınıf sınıf yüz yüze eğitimde alınacak dersler
Her 100 pozitif vakadan 86'sında semptom görülmedi
Güvenmesi için şarjörünü verdi, namludaki kurşunla öldürdü
Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Yiannis Lagos tutuklandı
195 öğretim üyesine adrese teslim kadro vermişler
Dolardan sonra gram altından da rekor geldi
Danıştay'dan sınavsız atanan yöneticinin görevden alınmasına dair önemli karar!
URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı
Zabıt katibi, FETÖ'cü iftirasını atan kişiye açtığı davayı kazandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diş macununu ortasından sıkmak 1
Kutbettin 2
yozgat'ta yürürken sigara içme yasağı 7
sorunlu komşu hareketleri 7
Su sporları 1
Angela micol 1
pantolon içine yünlü giyisi giymek 1
Seni ilgilendirmez 3
indirim günleri 1
Kırık Meheme 1
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 bin yüz Personel Alacak- İlan güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli 90 sağlık personeli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 2 Uzman Yardımcısı personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam