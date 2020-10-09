İstanbul'da durum kötüye gidiyor! İl sağlık müdürü bu sözlerle duyurdu
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte Eylül'ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.
|09 Ekim 2020 10:47
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan kentteki yeni tip koranavirüs seyri yönünde son dakika açıklaması geldi.
Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Eylül'ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirtti.
Memişoğlu, tablonun yatan hastaya henüz yansımadığını da sözlerine ekleyerek, vatandaşları temizlik, mesafe ve maske kurallarına uymaları yönünde uyardı.
Yatan hastaya henüz yansımasa da Eylül'ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendindeProf. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) October 9, 2020
Aman DİKKAT ! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım... Salgın kontrol altında ama BİTMEDİ !
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