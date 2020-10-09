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Tapuda başkasına ait kimlikle işlem yaptı, yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, başkasına ait kimlikle işlem yapmaya çalıştığı öne sürülen Libya uyruklu gözaltına alındı.
|09 Ekim 2020 10:53
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin başkasına ait kimlikle tapu satışı yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, işlem sırasını bekleyen A.G'yi yakaladı. Şüphelinin üst aramasında, kendisine ait olmayan kimlik belgesi ele geçirildi.
Libya uyruklu şüpheli, "resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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