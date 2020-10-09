Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

SINIF SINIF YÜZ YÜZE EĞİTİMDE ALINACAK DERSLER Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrenciler haftada 2 gün, 2 grup halinde okula gidecek. Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce gibi dersler yüz yüze, Resim, Beden ve müzik dersleri ise online yapılacak.