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Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
|09 Ekim 2020 11:10
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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sarımazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.
Bazı evleri tehdit ettiği bildirilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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