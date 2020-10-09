Türkiye'de son 50 yılın en sıcak eylül ayı yaşandı

- Türkiye geçen ay, son 50 yıllık dönem göz önüne alındığında "en sıcak eylül ayı"nı yaşadı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yıl havaların sıcak geçmesinden dolayı daha önce 20,5 olarak ölçülen ortalama eylül ayı sıcaklığının 3,4 derece arttığı tespit edildi.

Böylece son ölçümlere göre bu yılın eylül ayındaki sıcaklık 23,9 dereceye çıktı ve son 50 yılın "en sıcak eylül ayı" yaşandı.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 2015 yılının eylül ayında yaşanmıştı.

Türkiye'nin yıllara göre en sıcak ilk 10 eylül ayları şu şekilde:

Sıra Yıl 1. 2020 2. 2015 3. 1994 4. 2017 5. 2010 6. 2012 7. 2018 8. 2001 9. 2007 10. 1986

- "Türkiye'de son yıllarda sıcak rekor kırıyor"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Türkiye'de sıcaklığın rekor kırdığını söyledi.

Ekvator bölgesinin sıcak, kutup bölgesinin çok soğuk olması sebebiyle sıcaklık farklılığının hava hareketlerine yol açtığını belirten Toros, "Ülkemizin de içinde bulunduğu, orta enlemlerde batılı rüzgarlar hakimdir." dedi.

Toros, orta enlemlerde hakim batılı hava hareketlerinin yer seviyesinde etkili olan siklon ve antisiklonlar ile üst tabakalardaki dalgaları olarak tanımlanan uzun dalgalarla kısa dalgaların etkileşimine bağlı olarak oluşan oluk ve sırtların etkisi altında farklı şekillenebildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Orta enlemlerdeki kara ve deniz dağılımına bağlı olarak ısınma farklılıkları, yüzey örtüsü farklılıkları, hava hareketlerine etki eden diğer etkenler ve son yıllarda artan küresel sıcaklıklar, ülkemizin de içinde bulunduğu orta enlemlerin daha fazla sıcak hava dalgasının etkisi altında kalmasına yol açabilmektedir. Bütün etkenler bir araya geldiğinde son yılların daha sıcak olmasına yol açmaktadır. Eylül ayında yüzeyde Azor orijinli yüksek basınç alanlarının ve yukarı seviye sırtlarının etkisi ile Afrika orijinli güneyli akışların etkili olduğu bir sürece bağlı olarak ülkemizde sıcaklık rekoru kırılmıştır."