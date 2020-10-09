Hava Harp Okulu eski öğrencisine 7 yıl 6 ay hapis cezası
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hava harp okulu öğrencisine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
|09 Ekim 2020 11:43
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Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski hava harp okulu öğrencisine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ankesör soruşturması kapsamında tutuklanan sanık A.E.B. ile avukatı katıldı.
Savcının "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına yönelik mütalaasına karşı savunma yapan sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.E.B'yi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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