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Uyardığımız ilanların sınavlarına bir kişi girecek!

Adıyaman Üniversitesinin başvuruları sınırlandırdığınız ifade ettiğimiz ilanların yazılı sınavlarına bir kişi girecek!
 09 Ekim 2020 11:48
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Uyardığımız ilanların sınavlarına bir kişi girecek!

17 Eylül 2020 tarihli yazımızda, Yükseköğretim Kurulu tarafından farklı fakülteler bünyesindeki benzer bölümlerle ilgili ilanlarda üniversitelerin fırsat eşitliğine imkan vererek, kapsayıcı şekilde ilanlara çıkması gerektiği, bu konuda üniversitelerin aykırı eylemler göstermesi halinde gereken işlemlerin yapılmasında tereddüt edilmeyeceği tüm yükseköğretim kurumlarına yazı ile bildirildi.

Bu yazıdan hemen sonra, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda; "İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak, Tarım Ekonomisi alanında Yüksek lisans yapmış olmak" şartı arandığını, böyle bir ilanla farklı fakülteler bünyesinde yer alan İşletme bölümü mezunlarının başvurularının engellendiğini, YÖK'ün uyarısını dikkate almak suretiyle ilgili üniversitenin düzeltme yapmasının faydalı olacağını dile getirmiştik.

iz üniversitenin hatasını düzeltmesi beklerken, çok garip bir şekilde ilanda yer alan bir kadroda düzeltme yapılarak, orada da Fakülte bazlı sınırlandırmaya gidildi.

Hatırlamanız için ilanda yer alan şartları tekrar bilgilerinize sunalım.

Fakülte bazlı yapılan bu sınırlandırmalardan sonra, üniversite tarafından ön değerlendirme sonuçlarını incelediğimizde 12 Ekim 2020 günü yapılacak sınavlara sadece birer kişinin girebileceğini görmüş olduk.

Sonuçları bu bağlantı adresinden görebilirsiniz.

Şimdi buradan Yükseköğretim Kuruluna soralım; yazınızda yer alan, "Gençlerimizin anayasal hakkı olan fırsat eşitliğinden yararlanmalarını engelleyici nitelikteki bu tür uygulamalar hakkında Kurulumuza herhangi bir şikayetin ulaşması halinde, bu tür kararları alan ve/veya uygulamaya koyan ve uygulanmasına müsaade edenler hakkında gerekli işlemin tesis edilmesinde tereddüt gösterilmeyecektir." beyanınıza göre bu haberi şikayet olarak görüp gereken işlemleri yapacak mısınız?

Memurlar.Net
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