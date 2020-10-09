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Karabük'te FETÖ'nün 'kadın yapılanması' içinde yer alan zanlı tutuklandı

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
 09 Ekim 2020 11:58
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Karabük'te FETÖ'nün 'kadın yapılanması' içinde yer alan zanlı tutuklandı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'nün Karabük'teki "kadın yapılanması"na yönelik çalışma başlatıldı.

Yapının içinde olduğu belirlenen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve Bank Asyayı aktif kullanan A.T, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Karabük'e getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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