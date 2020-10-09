1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nobel Barış Ödülü sahipleri belli oldu

Nobel Barış Ödülü, açlıkla mücadele çabaları nedeniyle Dünya Gıda Programı'na verildi.
 09 Ekim 2020 12:12
+Aa- Yazdır
Nobel Barış Ödülü sahipleri belli oldu

Nobel Barış Ödülü, bu yıl açlıkla mücadele çabaları ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlaması nedeniyle Dünya Gıda Programı'na (WFP) verildi.

Norveç Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, 2020 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi WFP'nin açlıkla mücadele çabaları, çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış koşullarının iyileştirilmesine ve açlığın savaş ve çatışma silahı olarak kullanılmasını önleme çabalarında itici güç olarak hareket etmesi dolayısıyla bu ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Dünya Gıda Programı'nın, açlıkla mücadele eden ve gıda güvenliğini teşvik eden dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu olduğuna işaret edilen açıklamada WFP'nin, 2019'da 88 ülkede gıda güvensizliği ve açlık kurbanı olan 100 milyona yakın insana yardım sağladığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada açlıkla mücadele edenlerin sayısında artışa neden olduğu ifade edilen açıklamada, Dünya Gıda Programı'nın, pandemi karşısında, çabalarını yoğunlaştırma konusunda etkileyici bir çaba ve güç gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada Dünya Gıda Programı ve diğer gıda yardım kuruluşları talep ettikleri mali desteği almazlarsa dünyanın, akıl almaz boyutlarda bir açlık krizi yaşama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), yardıma muhtaç ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla gıda yardımı sağlanması, acil durum ve kriz anlarında ortaya çıkan gıda ihtiyaçlarının karşılanması, BM kuruluşları ve Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) tavsiyeleri uyarınca dünya gıda güvenliğinin desteklenmesi konularında, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yardım faaliyetleri yürütüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kırgızistan'da başbakan ve hükümet üyeleri görevden alındı
09 Ekim 2020 11:59		 AİHM, Elebaşı Gülen'in başvurularını reddetti
09 Ekim 2020 10:21
Azerbaycan ve Ermenistan'dan Putin'in davetine olumlu yanıt
09 Ekim 2020 10:12		 Her 100 pozitif vakadan 86'sında semptom görülmedi
09 Ekim 2020 09:35
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 36 milyonu aştı
09 Ekim 2020 08:42		 Azerbaycan Savunma Bakanlığı: İstikamet Karabağ
08 Ekim 2020 22:32
Azerbaycan, Ermenistan'a ait zırhlı araçları imha etti
08 Ekim 2020 20:48		 BM: Her 16 saniyede bir bebek ölü doğuyor
08 Ekim 2020 20:47
Yunanistan'dan '29 Ekim' provokasyonu: NAVTEX ilan etti
08 Ekim 2020 16:06		 46 yıl sonra ilk adım atıldı... İşte o görüntüler
08 Ekim 2020 14:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:38 - İbrahim Kalın: Ateşkese evet, ama ateşkes sürdürülebilir olmalı12:36 - Sahte içkiden hayatını kaybeden sayısı 7'ye çıktı12:27 - Milli Eğitim Bakanlığından öğrenciler için Kovid-19'a ilişkin eğitici videolar12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:12 - Nobel Barış Ödülü sahipleri belli oldu12:00 - Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü
11:59 - Kırgızistan'da başbakan ve hükümet üyeleri görevden alındı11:58 - Karabük'te FETÖ'nün 'kadın yapılanması' içinde yer alan zanlı tutuklandı11:51 - Vazife malulü polis memuruna 'Devlet Övünç Madalyası' verildi11:48 - Uyardığımız ilanların sınavlarına bir kişi girecek!11:48 - İkinci elde en çok satılan 10 marka belli oldu11:43 - Hava Harp Okulu eski öğrencisine 7 yıl 6 ay hapis cezası
11:36 - Dolardan sonra gram altından da rekor geldi11:34 - Bakan Koca: Korona salgınının yayılma hızını kestik11:30 - Öğretmenler, uzaktan eğitim derslerini sınıflarında işliyor11:28 - Cezası kesinleşen FETÖ hükümlüsü eski komiser tutuklandı11:25 - Entübe olmadan önce 'Hocam beni bırakma' diye yalvardı'
11:23 - '950 milyon lira tutarında Normalleşme Desteği sağladık'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sınıf sınıf yüz yüze eğitimde alınacak dersler
Aktif görevde olanlar da var... FETÖ şüphelisi kaymakam sayısı 310'a çıktı
Her 100 pozitif vakadan 86'sında semptom görülmedi
Güvenmesi için şarjörünü verdi, namludaki kurşunla öldürdü
Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Yiannis Lagos tutuklandı
Dolardan sonra gram altından da rekor geldi
195 öğretim üyesine adrese teslim kadro vermişler
Danıştay'dan sınavsız atanan yöneticinin görevden alınmasına dair önemli karar!
URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı
Zabıt katibi, FETÖ'cü iftirasını atan kişiye açtığı davayı kazandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Seni ilgilendirmez 3
mola alsana mola alsana ergin ataman mola alsana 1
okul öncesinde yüz yüze eğitimin 5 güne çıkarılması 1
Evladım nerde ceketin 3
08.10.2020 marmara ve ege'deki yağmur 1
Bill Gates 1
Herkes evinin önünü süpürürse,mahalle tertemiz olur 1
a101'de iki kadının düdüklü tencere için kavga etmesi 3
kasıtlı davranmak 2
memurlar.net sözlük 1
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 bin yüz Personel Alacak- İlan güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli 90 sağlık personeli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 2 Uzman Yardımcısı personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam