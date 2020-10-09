Milli Eğitim Bakanlığından öğrenciler için Kovid-19'a ilişkin eğitici videolar
|09 Ekim 2020 12:27
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Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimde, 12 Ekim'de başlayacak yeni dönem öncesinde öğrencilere yönelik 4 eğitici video hazırladı.
Edinilen bilgiye göre, yüz yüze eğitimin ikinci aşamasında, öğrencilerin, okullarda uygulanması gereken Kovid-19 tedbirleri konusunda farkındalık kazanması için hazırlanan 4 kamu spotu televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı.
Videolarda, Kovid-19 sürecinde okullarda dikkat edilmesi gerekenler Ayşenur, Mert, Burak ve Almila adlı öğrenciler tarafından anlatılıyor.
Maske takma, sosyal mesafe, ellerin 20 saniye boyunca yıkanması ve ortak kullanılan eşyaların temizliğinin öneminin vurgulandığı videolarda, sınıfların havalandırılması, oyun oynamak ve sohbet için havadar alanların tercih edilmesi gibi konularda da uyarılarda bulunuluyor.
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