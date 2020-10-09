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Dolandırıcı şüphelisi eski savcı: Zararları ödeyeceğim

Sanık Tamer C: En kısa zamanda, bir dahaki duruşmaya kadar zararları ödeyeceğim
 09 Ekim 2020 12:59
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Dolandırıcı şüphelisi eski savcı: Zararları ödeyeceğim

Meslektaşları ve adliye çalışanlarını dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski cumhuriyet savcısı Tamer C, şikayetçilerin zararlarını en kıza zamanda ödeyeceğini söyledi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Tamer C. katıldı. Müdahil savcı G.S. ve katip Ö.D de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen E.B'nin bilgisine başvuruldu.

Bakırköy Adliyesi'nde zabit katibi olarak çalıştığını belirten E.B, "Yaklaşık 3 sene önce adliyede savcı olan sanığın katipliğini yaptım. Müştekileri de adliyeden tanırım. Müşteki Ö.D, zabıt katibi arkadaşımdır. Ö.D'nin sanıktan bir araba aldığını biliyorum. Daha sonra arabasını satıp, üzerine para koyarak yine sanık aracılığı ile sigorta şirketinden pert araba alacağını, hem sanığın hem de müştekinin anlatımlarından biliyorum. Ancak bunu sadece duydum. Para verdiğini gözlerimle görmedim." dedi.

Sanığa kendisinin de borç para verdiğini anlatan tanık E.B, borç olarak verdiği için herhangi bir şikayetinin olmadığını dile getirdi.

Duruşmada, uzlaştırma işlemlerinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na yazı yazıldığı ancak henüz herhangi bir cevap gelmediği belirtidi.

Müdahiller, "uzlaşmacı ile görüştüklerini, koşullarını söylediklerini ancak sanık Tamer C'nin kendilerine hala ödeme yapmadığını" ifade etti.

- " Zararları ödeyeceğim"

Sanık Tamer C. ise, "Ben en kısa zamanda, bir dahaki duruşmaya kadar zararları ödeyeceğim. Müdahillerin banka bilgileri bende mevcuttur." dedi.

Sanığın avukatı da zararı karşılamak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, müdahillerin maddi zararlarını gidermesi ve giderdiğine dair makbuz veya belgeyi mahkemeye sunması için bir sonraki duruşmaya kadar son kez süre verilmesine karar verdi.

Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderilen yazının cevabının beklenmesine de hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Tamer C.'nin, "kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle "dolandırıcılık" ve "kamu kurumlarıyla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Anadolu Ajansı
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