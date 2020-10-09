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Birlikte yaşadığı eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup, kocasını vurdurttu

Birlikte yaşadığı eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup, kocasını vurdurttu
 09 Ekim 2020 13:15
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Birlikte yaşadığı eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup, kocasını vurdurttu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı eşcinsel kadın ile kiralık katil tutarak, kocasını vurdurttu.

Olay, ilçeye bağlı Çınarlık Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşcinsel olduğu iddia edilen A.O., yine eşcinsel kadın komşusu H.S. ile birlikte oldu. Bir süre birlikte yaşayan kadın çift, iddiaya göre A.O.'nun kocası H.O.'yu, ilişkilerine mani olmasın diye öldürtmek istedi.

Kiralık katil tuttukları iddiası

Birlikte yaşadığı H.S. isimli kadın komşusu ile birlikte kiralık katil bulan A.O., iddiaya göre kocasını Çınarlık Mahallesi'nde silahla vurdurttu. Ağır yaralanan H.O. önce Ünye, ardından ise Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili yaptığı geniş çaplı incelemede, kadınların birlikte yaşadığını ve eşcinsel olduklarının bilgisine ulaştı. Kadınlar ve olayda yardımı bulunan iki kişi daha gözaltına alınırken, H.O.'yu yaralayan şahsı arama çalışmaları ise sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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