Ankara Büyükşehir ihtar çekti... 30 gün içinde Ankapark'ı terk edin
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın maliyetini 750 milyon dolar olarak açıkladığı ve 2018 yılında işletmesi ihale ile özel bir şirkete verilen Ankapark'ın geri alınması için belediye harekete geçti. Belediye, son ihtarında işletmeci şirketin 30 gün içerisinde parkı terk etmesini istedi.
|09 Ekim 2020 13:24
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Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan 'Ankapark' tematik parkın geri alınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi son ihtarda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tesisin 30 gün içerisinde teslim edilmesi gerektiğini, aksi halde kaymakamlık yolu ile tahliyesinin sağlanacağını bildirdi.
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90 günlük fesih ihtarı süresinin geçmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, işletmeciye sözleşme gereği parkı 30 gün içerisinde tahliye etmesi yönünde son ihtarnameyi gönderdi. İşletmecinin Ankapark'ı 30 gün içerisinde tahliye etmemesi halinde 2886 sayılı kanunun 75. maddesi gereğince kaymakamlık yolu ile tahliye edileceği vurgulandı.
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