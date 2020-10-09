1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da 'etek altı' taciz davasında bürokrata beraat

Olay tarihinde Ankara'da da bir kamu kurumunda birim sorumlusu olarak çalışan V.C, alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninde önündeki avukat M.N.'nin cep telefonuyla etek altı fotoğraf ve görüntülerini çektiği iddiasıyla açılan 'cinsel taciz' davasında, delil yetersizliğinden beraat etti.
 09 Ekim 2020 13:32
+Aa- Yazdır
Ankara'da 'etek altı' taciz davasında bürokrata beraat

Olay, 4 Mayıs 2018 tarihinde meydana geldi. V.C, yürüyen merdivenden çıkarken cep telefonuyla önündeki avukat M.N.'nin (27) etek altı fotoğraf ve görüntülerini çekti. Karşı merdivenden inen başka bir kadının uyarısıyla M.N. durumu fark edince, V.C kaçmaya başladı.

Avukat M.N'nin yardım istemesiyle çevredekilerin yardımıyla V.C yakalandı. Cumhuriyet savcılığının başlattığı soruşturma sonunda V.C hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olaya ilişkin AVM'nin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına delil olarak girdi.

C. SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Mayıs 2019'da Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde, C. suçlamaları kabul etmeyerek, "Yürüyen merdivenden çıkarken eşimi aramaya çalışıyordum. Merdivenlerden inip çıkanlar vardı. Görgü tanığı bir şeyler söyleyerek indi ve aşağıda beklemeye başladı. Arkadan sesler yükselince oradan uzaklaştım. Sonra 'yakalayın' diye bağırdılar. Biri elinde makas ya da bıçak olabilir, sallayarak üzerime geldi. Ben de korkudan güvenlik noktasına doğru koşmaya başladım. Beni yakaladılar ve arbede yaşandı. Arbede devam ederken, müşteki 'şahıs benim fotoğraflarımı çekmiş, şikayetçiyim' dedi. Telefonumda herhangi bir fotoğraf bulunmadı. Telefon ve kamera kayıtları incelendi. Bir suç unsuruna rastlanılmayınca polis merkezinden ayrıldım. Suçlamayı kabul etmiyorum, fotoğrafını çekmedim" diye savunma yaptı.

Avukat M.N. ise "Karşıdan aşağıya inen kadın, 'telefonunun flaşını açmış, eteğinizin altını çekiyor' diye bağırdı. Arkamı dönünce sanık beni ittirdikten sonra kaçmaya başladı. Ben de arkasından, 'tacizci var, yakalayın' diye bağırdım. Oradaki bir kişi kaçarken sanığı düşürdü. 'Ben kamu denetçisiyim, bırakın' diye bağırıyordu. Daha sonra polis geldi ve karakola gittik. Şikayetimden vazgeçmem için baskı yapılıyor" diye ifade verdi.

MAHKEME SUÇSUZ BULDU

Davanın karar duruşmasında sanık C. ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, yargılamada sona gelindiğini belirterek taraflara söz verdi. Müşteki avukatları C'nin cezalandırılmasını talep ederken, C. suçsuz olduğunu belirterek, beraatını istedi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, C'nin delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ÖSYM soru hazırlama uzmanı: 2012 KPSS soruları sızdırıldı
09 Ekim 2020 14:10		 Dolandırıcı şüphelisi eski savcı: Zararları ödeyeceğim
09 Ekim 2020 12:59
FETÖ'cüye 'FETÖ'cü' dediği için dava açıldı
09 Ekim 2020 09:01		 Emniyet Müdürü Verdi'nin katili koğuştaki delikten her şeyi anlatmış
08 Ekim 2020 14:34
İmamoğlu'nu tehdit eden CHP üyesine hapis cezası
08 Ekim 2020 14:13		 Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hapis cezası
08 Ekim 2020 12:07
HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı
07 Ekim 2020 21:44		 Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı
07 Ekim 2020 19:51
Can Dündar'ın mal varlıklarına el konuldu
07 Ekim 2020 13:59		 Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yardım eden 3 kişi tutuklandı
06 Ekim 2020 19:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:37 - Kırşehir'de köylerde ve bazı beldelerde yüz yüze eğitim kararı alındı14:35 - Kocaeli'de jandarma yapılanmasında 6 kişiden 4'ü tutuklandı14:30 - Rektör'den 'Muhittin Böcek' açıklaması: Daha iyiye gidiyor14:25 - Aile suç duyurusunda bulundu, kreş kapatıldı14:21 - CHP'li belediye, heykel referandumu yaptı14:20 - TÜİK'in yenilenen internet sitesi ziyarete açıldı
14:10 - ÖSYM soru hazırlama uzmanı: 2012 KPSS soruları sızdırıldı14:04 - Dinleme kaydı, idari soruşturmada tek başına delil sayılır mı?13:56 - Eski korgeneral Güvenç'in yargılandığı davaya devam edildi13:54 - FETÖ'nün sözde 'imam hatip mesulüne' 7 yıl 6 ay hapis cezası13:45 - AYM'den trafik sigortası ile ilgili iptal kararı13:38 - Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 97 ev karantinaya alındı
13:32 - Ankara'da 'etek altı' taciz davasında bürokrata beraat13:24 - Ankara Büyükşehir ihtar çekti... 30 gün içinde Ankapark'ı terk edin13:23 - Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan, Şentop ve bakanlara mektup13:21 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:20 - Şırnak'ta 5 işçiyi şehit edenlerden intikam alındı
13:18 - 'Ar-Ge çalışmalarımız için yaklaşık 1 milyar lira bütçe kullanıyoruz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sınıf sınıf yüz yüze eğitimde alınacak dersler
Aktif görevde olanlar da var... FETÖ şüphelisi kaymakam sayısı 310'a çıktı
Dolardan sonra gram altından da rekor geldi
Her 100 pozitif vakadan 86'sında semptom görülmedi
Güvenmesi için şarjörünü verdi, namludaki kurşunla öldürdü
Zabıt katibi, FETÖ'cü iftirasını atan kişiye açtığı davayı kazandı
Ankara Büyükşehir ihtar çekti... 30 gün içinde Ankapark'ı terk edin
Danıştay'dan sınavsız atanan yöneticinin görevden alınmasına dair önemli karar!
195 öğretim üyesine adrese teslim kadro vermişler
Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Yiannis Lagos tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pilates 4
safra bastırmak 1
Bill Gates 1
edinson cavani 1
kurumsallaşma 1
Essah 2
Su sporları 1
HAYRETTİN KARAMAN 2
08.10.2020 anadolu efes vs fenerbahçe maçı 4
Menza 1
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 5100 Personel Alacak- İlan güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli 90 sağlık personeli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 2 Uzman Yardımcısı personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam