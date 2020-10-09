Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 97 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 97 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|09 Ekim 2020 13:38
|+Aa- Yazdır
Adıyaman'da 97 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 97 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kırşehir'de köylerde ve bazı beldelerde yüz yüze eğitim kararı alındı
09 Ekim 2020 14:37
|TÜİK'in yenilenen internet sitesi ziyarete açıldı
09 Ekim 2020 14:20
|Vazife malulü polis memuruna 'Devlet Övünç Madalyası' verildi
09 Ekim 2020 11:51
|Uyardığımız ilanların sınavlarına bir kişi girecek!
09 Ekim 2020 11:48
|MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın birinci yılı paylaşımı
09 Ekim 2020 11:31
|'950 milyon lira tutarında Normalleşme Desteği sağladık'
09 Ekim 2020 11:23
|Tuma Çelik kararı Resmi Gazete'de: Dokunulmazlığı resmen kaldırıldı
09 Ekim 2020 07:56
|Bu ilde 217 okulda yüz yüze eğitim kararı alındı
09 Ekim 2020 00:04
|İzmir'de Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı
08 Ekim 2020 22:50
|Urla'daki Karantina Adası müze oluyor
08 Ekim 2020 21:40