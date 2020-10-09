FETÖ'nün sözde 'imam hatip mesulüne' 7 yıl 6 ay hapis cezası
|09 Ekim 2020 13:54
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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullanıcısı olduğunu, "Çukurova eyaleti imam hatip mesulü" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü ve örgüte ait KHK ile kapatılan şirkette SGK kaydının bulunduğunu belirtti. A.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması isteyen savcı, tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mütalaaya karşı savunması alınan sanık A.A, ByLock kullanmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını iddia etti.
Örgütsel bir konumunun bulunmadığını ileri süren sanık, "Kod adı kullanmadım. FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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