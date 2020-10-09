Eski korgeneral Güvenç'in yargılandığı davaya devam edildi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski korgeneral Güvenç, bazı sanıklar ile müşteki ve sanık avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen Yusuf K, 1996'da astsubay rütbesiyle görev yapmaya başladığını, bir süre orduevinde kaldıktan sonra sanıklardan Oğuzhan Güney ile aynı evi paylaştıklarını anlattı.

Dini hassasiyetleri nedeniyle o dönem cemaat olarak bildiği FETÖ'nün sohbetlerine katıldıklarını belirten Yusuf K, kendisinden himmet istenildiğini ancak maddi durumunun iyi olmaması sebebiyle vermediğini ifade etti.

Yusuf K, başka bir yere tayin edildikten sonra sanıkla görüşmesinin olmadığını söyledi.

Tanığın dinlenilmesinin ardından tanık beyanları ve dava dosyasına gelen belgelere karşı sanıklardan diyecekleri soruldu.

Sanık Güney, tanık beyanını kabul etmediğini dile getirdi.

Sanıklardan eski korgeneral Güvenç de Yargıtay 16. Ceza Dairesinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı darbe davasına ilişkin kararının ilamında, darbe girişimine karşı kendisinin yapmış olduğu eylemlerin anlatıldığını belirtti.

Dönemin 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar'ın mahkemeye sunduğu ifadelerinde de darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'nde rehin tutulan askerleri üsse zarar vermeden nasıl kurtardığının detaylarıyla anlatıldığını savunan Güvenç, "Suçsuz olduğum ortadadır." diyerek beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanıkların da taleplerinin dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Henüz dinlenilmeyen tanıkların gelecek celse dinlenilmesini, ankesörlü arama kaydı tespit edilen sanıklar yönünden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna müzekkere yazılmasını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 20 Nisan 2021'e erteledi.