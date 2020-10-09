1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TÜİK'in yenilenen internet sitesi ziyarete açıldı

Beş ayrı portaldan oluşan yeni platform, kurumun yenilenen güçlü bilişim yapısıyla üç ayda hazırlandı
 09 Ekim 2020 14:20
+Aa- Yazdır
TÜİK'in yenilenen internet sitesi ziyarete açıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeni web platformunu ziyaretçilerin kullanımına sundu.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, beş ayrı portaldan oluşan yeni platform, kurumun yenilenen güçlü bilişim yapısıyla üç ayda hazırlandı.

Yeni platformla, web standartlarına uygun, erişilebilirlik ve kullanılabilirlik konularında tam entegrasyon sağlanmış bir yapıyla ziyaretçileri kurumsal portallar karşılıyor.

Kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak Kurumsal, İstatistik Veri, Coğrafi İstatistik, İnfografik ve Ulusal Veri Yayımlama Takvimi portalları olmak üzere birbiriyle entegre çalışan bir yapı oluşturuldu.

Kurumsal Portalda, TÜİK hakkındaki genel bilgilere erişilebildiği gibi e-Hizmetler, TÜİK Uygulamalarına erişim sağlanıyor. Kullanıcıların TÜİK verilerine daha kolay ulaşabilmeleri için mobil uygulama alanında çalışmalar sürdürülüyor. IOS ve Android platformları için kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik mobil uygulamalar geliştirilerek kısa sürede yayına alınacak.

İstatistikler menüsü kullanılarak İstatistik Veri ve Coğrafi İstatistik portallarına erişim sağlanıyor.

İstatistik Veri Portalı'nda kullanılan esnek arama motoruyla gelişmiş dizin yapısında hızlı ve kolay aramalar yaparak, temel veri dağıtım araçları olan, haber bülteni, istatistiksel tablo, gösterge ve metaveriler üzerinden arama sonuçlarına erişilebiliyor.

Söz konusu portal, istatistik konular, haber bültenleri ve Bir Bakışta Türkiye bölümlerinden oluşuyor. Göstergeler uygulaması menüsünden, en popüler göstergelerin güncel verileriyle, bu göstergeler kullanılarak oluşturulabilen grafikler sunuluyor.

Coğrafi İstatistik Portalı'nda veriler, coğrafi tematik haritalar üzerinde görselleştiriliyor. Gelecek dönemde TÜİK'in yüzlerce veri seti, Coğrafi İstatistik Portalı üzerinden sunulacak. Portalda istatistik veriler coğrafi bilgi ve zenginleştirilmiş interaktif haritalarla eşleştirerek kullanıcılara servis ediliyor.

Ulusal Veri Yayımlama Takvimi Portalı'nda Resmi İstatistik Programı kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşların yayımlayacakları verilerinin listesine ve yayımlanma tarihlerine erişilebiliyor.

Sitenin altyapısında bulunan ısı haritası analiz araçları ve geliştirilmiş dijital sayaçlarla ziyaretçi davranış analizleri raporlanarak, hizmet kalitesini artırabilmek adına sürekli güncellemeler yapılacak.

Kurumun eski internet sitesi bir süre daha açık kalacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kırşehir'de köylerde ve bazı beldelerde yüz yüze eğitim kararı alındı
09 Ekim 2020 14:37		 Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 97 ev karantinaya alındı
09 Ekim 2020 13:38
Vazife malulü polis memuruna 'Devlet Övünç Madalyası' verildi
09 Ekim 2020 11:51		 Uyardığımız ilanların sınavlarına bir kişi girecek!
09 Ekim 2020 11:48
MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın birinci yılı paylaşımı
09 Ekim 2020 11:31		 '950 milyon lira tutarında Normalleşme Desteği sağladık'
09 Ekim 2020 11:23
Tuma Çelik kararı Resmi Gazete'de: Dokunulmazlığı resmen kaldırıldı
09 Ekim 2020 07:56		 Bu ilde 217 okulda yüz yüze eğitim kararı alındı
09 Ekim 2020 00:04
İzmir'de Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı
08 Ekim 2020 22:50		 Urla'daki Karantina Adası müze oluyor
08 Ekim 2020 21:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:37 - Kırşehir'de köylerde ve bazı beldelerde yüz yüze eğitim kararı alındı14:35 - Kocaeli'de jandarma yapılanmasında 6 kişiden 4'ü tutuklandı14:30 - Rektör'den 'Muhittin Böcek' açıklaması: Daha iyiye gidiyor14:25 - Aile suç duyurusunda bulundu, kreş kapatıldı14:21 - CHP'li belediye, heykel referandumu yaptı14:20 - TÜİK'in yenilenen internet sitesi ziyarete açıldı
14:10 - ÖSYM soru hazırlama uzmanı: 2012 KPSS soruları sızdırıldı14:04 - Dinleme kaydı, idari soruşturmada tek başına delil sayılır mı?13:56 - Eski korgeneral Güvenç'in yargılandığı davaya devam edildi13:54 - FETÖ'nün sözde 'imam hatip mesulüne' 7 yıl 6 ay hapis cezası13:45 - AYM'den trafik sigortası ile ilgili iptal kararı13:38 - Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 97 ev karantinaya alındı
13:32 - Ankara'da 'etek altı' taciz davasında bürokrata beraat13:24 - Ankara Büyükşehir ihtar çekti... 30 gün içinde Ankapark'ı terk edin13:23 - Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan, Şentop ve bakanlara mektup13:21 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:20 - Şırnak'ta 5 işçiyi şehit edenlerden intikam alındı
13:18 - 'Ar-Ge çalışmalarımız için yaklaşık 1 milyar lira bütçe kullanıyoruz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sınıf sınıf yüz yüze eğitimde alınacak dersler
Aktif görevde olanlar da var... FETÖ şüphelisi kaymakam sayısı 310'a çıktı
Dolardan sonra gram altından da rekor geldi
Her 100 pozitif vakadan 86'sında semptom görülmedi
Güvenmesi için şarjörünü verdi, namludaki kurşunla öldürdü
Zabıt katibi, FETÖ'cü iftirasını atan kişiye açtığı davayı kazandı
Ankara Büyükşehir ihtar çekti... 30 gün içinde Ankapark'ı terk edin
Danıştay'dan sınavsız atanan yöneticinin görevden alınmasına dair önemli karar!
195 öğretim üyesine adrese teslim kadro vermişler
Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Yiannis Lagos tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nefes alamamak 4
okul öncesinde yüz yüze eğitimin 5 güne çıkarılması 1
Menza 1
Mali Tablolar 3
paydaş 1
sorunlu komşu hareketleri 7
Güvenli Turizm Sertifikası 1
sadakatsiz 2
0850 ile başlayan numaralar 3
karışık yemeyi sevmeyen insan 2
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 5100 Personel Alacak- İlan güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli 90 sağlık personeli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 2 Uzman Yardımcısı personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam