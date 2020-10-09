TÜİK'in yenilenen internet sitesi ziyarete açıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeni web platformunu ziyaretçilerin kullanımına sundu.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, beş ayrı portaldan oluşan yeni platform, kurumun yenilenen güçlü bilişim yapısıyla üç ayda hazırlandı.

Yeni platformla, web standartlarına uygun, erişilebilirlik ve kullanılabilirlik konularında tam entegrasyon sağlanmış bir yapıyla ziyaretçileri kurumsal portallar karşılıyor.

Kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak Kurumsal, İstatistik Veri, Coğrafi İstatistik, İnfografik ve Ulusal Veri Yayımlama Takvimi portalları olmak üzere birbiriyle entegre çalışan bir yapı oluşturuldu.

Kurumsal Portalda, TÜİK hakkındaki genel bilgilere erişilebildiği gibi e-Hizmetler, TÜİK Uygulamalarına erişim sağlanıyor. Kullanıcıların TÜİK verilerine daha kolay ulaşabilmeleri için mobil uygulama alanında çalışmalar sürdürülüyor. IOS ve Android platformları için kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik mobil uygulamalar geliştirilerek kısa sürede yayına alınacak.

İstatistikler menüsü kullanılarak İstatistik Veri ve Coğrafi İstatistik portallarına erişim sağlanıyor.

İstatistik Veri Portalı'nda kullanılan esnek arama motoruyla gelişmiş dizin yapısında hızlı ve kolay aramalar yaparak, temel veri dağıtım araçları olan, haber bülteni, istatistiksel tablo, gösterge ve metaveriler üzerinden arama sonuçlarına erişilebiliyor.

Söz konusu portal, istatistik konular, haber bültenleri ve Bir Bakışta Türkiye bölümlerinden oluşuyor. Göstergeler uygulaması menüsünden, en popüler göstergelerin güncel verileriyle, bu göstergeler kullanılarak oluşturulabilen grafikler sunuluyor.

Coğrafi İstatistik Portalı'nda veriler, coğrafi tematik haritalar üzerinde görselleştiriliyor. Gelecek dönemde TÜİK'in yüzlerce veri seti, Coğrafi İstatistik Portalı üzerinden sunulacak. Portalda istatistik veriler coğrafi bilgi ve zenginleştirilmiş interaktif haritalarla eşleştirerek kullanıcılara servis ediliyor.

Ulusal Veri Yayımlama Takvimi Portalı'nda Resmi İstatistik Programı kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşların yayımlayacakları verilerinin listesine ve yayımlanma tarihlerine erişilebiliyor.

Sitenin altyapısında bulunan ısı haritası analiz araçları ve geliştirilmiş dijital sayaçlarla ziyaretçi davranış analizleri raporlanarak, hizmet kalitesini artırabilmek adına sürekli güncellemeler yapılacak.

Kurumun eski internet sitesi bir süre daha açık kalacak.