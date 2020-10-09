1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li belediye, heykel referandumu yaptı

İzmit Belediyesi, çalınan Atatürk heykelinin yerine yenisini yapmak için referandum düzenledi. Oyların sayımı için beklenen Kültür Müdürü sandık başına gitmeyince, oy sayımı ertelendi.
 09 Ekim 2020 14:21
+Aa- Yazdır
CHP'li belediye, heykel referandumu yaptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde farklı bir heyecan var.

Heyecanın sebebi ise CHP'li İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Atatürk heykeli referandumu.

İlçede bulunan bir Atatürk heykelinin çalınmasıyla başlayan süreçte, yeni heykele halkın karar vermesi için referandum düzenlendi.

SANDIKLAR DÜN KAPANDI
Yoğun katılımın sağlandığı heykel referandumunda sandıklar 8 Ekim 17.30 kapandı.

SONUÇ BEKLENİYOR..
Çıkacak sonuç için meraklı bekleyiş oluştu ancak sonuçlar gelmek bilmedi.

Bu gecikmenin sebebini ise İzmit Belediyesi görevlileri açıkladı.

MÜDÜR GİTMEDİ DİYE SAYIM ERTELENDİ
Kültür Müdürü Dilek Alp'in sandıkların başına gitmemesi nedeniyle, sayım ertelendi ve hangi heykelin yapılımasına karar verilemedi.

Dilek Alp'in sandıkların başına giderek sayımı yaptırmasının ardından, CHP'li belediyenin yapacağı heykel belli olacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara Büyükşehir ihtar çekti... 30 gün içinde Ankapark'ı terk edin
09 Ekim 2020 13:24		 Bu ilde 217 okulda yüz yüze eğitim kararı alındı
09 Ekim 2020 00:04
Bir ilimizde, tüm köy okullarında eğitime başlama kararı alındı
08 Ekim 2020 23:06		 Edirnekapı metrobüs durağı iki hafta sonu kapatılacak
08 Ekim 2020 22:41
'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği
08 Ekim 2020 22:20		 Uyarılar art arda geldi... Bir uyarı da İzmir'e
08 Ekim 2020 18:07
Ambulans otomobile çarptı: 2 sağlıkçı yaralı
08 Ekim 2020 17:03		 Kayseri'de sokakta sigara içmenin cezası 900 TL
08 Ekim 2020 16:40
60 yıllık televizyonu tamir etti, 15 bin TL'ye satılığa çıkardı
08 Ekim 2020 15:39		 Aracını doludan korumak isteyen sürücüden ilginç çözüm
08 Ekim 2020 15:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:37 - Kırşehir'de köylerde ve bazı beldelerde yüz yüze eğitim kararı alındı14:35 - Kocaeli'de jandarma yapılanmasında 6 kişiden 4'ü tutuklandı14:30 - Rektör'den 'Muhittin Böcek' açıklaması: Daha iyiye gidiyor14:25 - Aile suç duyurusunda bulundu, kreş kapatıldı14:21 - CHP'li belediye, heykel referandumu yaptı14:20 - TÜİK'in yenilenen internet sitesi ziyarete açıldı
14:10 - ÖSYM soru hazırlama uzmanı: 2012 KPSS soruları sızdırıldı14:04 - Dinleme kaydı, idari soruşturmada tek başına delil sayılır mı?13:56 - Eski korgeneral Güvenç'in yargılandığı davaya devam edildi13:54 - FETÖ'nün sözde 'imam hatip mesulüne' 7 yıl 6 ay hapis cezası13:45 - AYM'den trafik sigortası ile ilgili iptal kararı13:38 - Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 97 ev karantinaya alındı
13:32 - Ankara'da 'etek altı' taciz davasında bürokrata beraat13:24 - Ankara Büyükşehir ihtar çekti... 30 gün içinde Ankapark'ı terk edin13:23 - Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan, Şentop ve bakanlara mektup13:21 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:20 - Şırnak'ta 5 işçiyi şehit edenlerden intikam alındı
13:18 - 'Ar-Ge çalışmalarımız için yaklaşık 1 milyar lira bütçe kullanıyoruz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sınıf sınıf yüz yüze eğitimde alınacak dersler
Aktif görevde olanlar da var... FETÖ şüphelisi kaymakam sayısı 310'a çıktı
Dolardan sonra gram altından da rekor geldi
Her 100 pozitif vakadan 86'sında semptom görülmedi
Güvenmesi için şarjörünü verdi, namludaki kurşunla öldürdü
Zabıt katibi, FETÖ'cü iftirasını atan kişiye açtığı davayı kazandı
Ankara Büyükşehir ihtar çekti... 30 gün içinde Ankapark'ı terk edin
Danıştay'dan sınavsız atanan yöneticinin görevden alınmasına dair önemli karar!
195 öğretim üyesine adrese teslim kadro vermişler
Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Yiannis Lagos tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mahir Çağrı 1
mesaj göndermek 1
Kitap Satıcıları 4
150 yıldır görülemeyen bitki türünün bulunması 3
uyanış büyük selçuklu 2
tyler boyd 3
can çekişmek 2
cappie pondexter 1
Seni ilgilendirmez 4
rögar 4
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 5100 Personel Alacak- İlan güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli 90 sağlık personeli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 2 Uzman Yardımcısı personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam