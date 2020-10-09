CHP'li belediye, heykel referandumu yaptı
|09 Ekim 2020 14:21
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde farklı bir heyecan var.
Heyecanın sebebi ise CHP'li İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Atatürk heykeli referandumu.
İlçede bulunan bir Atatürk heykelinin çalınmasıyla başlayan süreçte, yeni heykele halkın karar vermesi için referandum düzenlendi.
SANDIKLAR DÜN KAPANDI
Yoğun katılımın sağlandığı heykel referandumunda sandıklar 8 Ekim 17.30 kapandı.
SONUÇ BEKLENİYOR..
Çıkacak sonuç için meraklı bekleyiş oluştu ancak sonuçlar gelmek bilmedi.
Bu gecikmenin sebebini ise İzmit Belediyesi görevlileri açıkladı.
MÜDÜR GİTMEDİ DİYE SAYIM ERTELENDİ
Kültür Müdürü Dilek Alp'in sandıkların başına gitmemesi nedeniyle, sayım ertelendi ve hangi heykelin yapılımasına karar verilemedi.
Dilek Alp'in sandıkların başına giderek sayımı yaptırmasının ardından, CHP'li belediyenin yapacağı heykel belli olacak.
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