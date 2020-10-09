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Aile suç duyurusunda bulundu, kreş kapatıldı

Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası kreş kapatıldı
 09 Ekim 2020 14:25
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Aile suç duyurusunda bulundu, kreş kapatıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kardeşin, özel bir kreşteki personel tarafından darbedildiği iddia edildi.

Muhittin Mahallesi'ndeki özel bir kreşin öğrencileri 5 yaşındaki Y.B.G. ve 7 yaşındaki M.B.G, ailelerine, kreşteki personel tarafından dövüldüklerini ve kreşe gitmek istemediklerini söyledi.

Bunun üzerine aile, kreş sahibi A.G. ile görüşerek güvenlik kamerası görüntülerini incelemek istedi.

Görüntülerde çocuklarının kreş personeli N.S. tarafından darbedildiğini gören aile emniyete suç duyurusunda bulundu.

N.S. ise kreşten istifa etti.

İdari soruşturma sonucu kreş kapatıldı.

Anadolu Ajansı
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