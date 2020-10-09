Rektör'den 'Muhittin Böcek' açıklaması: Daha iyiye gidiyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun daha iyiye gittiğini bildirdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Böcek'in tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Özkan'dan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özkan, Böcek'in genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü aktaran Özkan, şöyle devam etti:

"İlk geldiği güne göre daha iyi. Herhangi bir organında sorun yok. Enfeksiyon tablosu da geriledi. Ancak hala makineye bağlı, ara ara ilaçlarını kesiyoruz. Daha iyiye gediyor. Yine de temkinli konuşmakta fayda var. Çünkü yoğun bakımdaki bir hasta için yüzde yüz konuşmak çok doğru değil."

Muhittin Böcek'in tedaviye yanıt verdiğini ifade eden Özkan, durumunu ise "gayet iyi" olarak nitelendirdi.

- "Yaşama sevinci onu tekrar sağlığına kavuşturacak"

Nazlıaka da Böcek'in sağlık durumunu takip ettiklerini söyledi.

Başkan'ın Antalya'ya aşık, şehrine sevdalı bir kişi olduğunu anlatan Nazlıaka, "Onu kararlılığından, mücadele gücünden tanıyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki yaşama sevinci, hayata bağlanma kararlılığı onu tekrar eski sağlığına kavuşturacak." dedi.

Böcek'in hastaneye yattığı 17 Ağustos'taki "En kısa zamanda aranıza döneceğim." mesajını hatırlatan Nazlıaka, onun sözünü tutacağını, en kısa zamanda aralarına döneceğini umduklarını kaydetti.

Hastanede gereken tedavinin uygulandığını ifade eden Nazlıaka, Kovid-19 sürecinde mücadele veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

- 33 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.