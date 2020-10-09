Köylerde yüz yüze eğitim kararı alan il sayısı artıyor
|09 Ekim 2020 14:37
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldığı belirtildi.
Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda il genelinde birçok tedbir alındığı hatırlatılan açıklamada, kararların titizlikle uygulandığı ifade edildi.
Milli Eğitim Bakanlığının yazısı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirmede yüz yüze eğitimle ilgili yeni karar alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2020-2021 eğitim öğretim yılında 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren köylerde ve Kaman ilçesi Kurancılı beldesi ile Çiçekdağı ilçesi Köseli beldesinde açık bulunan ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitim yapılmasına oy birliği ile karar verildi."Niğde'de, tüm köy okullarında eğitime başlama kararı alındı Diyarbakır'da, 217 ortaokulda yüz yüze eğitim kararı alındı
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