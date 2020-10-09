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Arabuluculuk sayesinde 1 milyondan fazla dosya çözüme kavuşturuldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yargı Reformunda önem verdiğimiz alternatif çözüm yolları meyvelerini veriyor"- "Uyuşmazlıklar mahkemelere gidilmeden çözüme kavuşuyor. Vatandaşlarımız adalet hizmetlerine daha çabuk erişiyor. Zaman ve emekten tasarruf ediliyor. Toplumsal uzlaşı kültürümüz güçleniyor
 09 Ekim 2020 14:47
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Arabuluculuk sayesinde 1 milyondan fazla dosya çözüme kavuşturuldu

Adalet Bakanlığınca hukuk sistemine kazandırılan arabuluculuk sayesinde, 1 milyon 520 bin 416 dosyanın 1 milyon 45 bin 875'i çözüme kavuşturuldu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, arabuluculuk sayesinde hukuk uyuşmazlıkları mahkemelere gidilmeden tarafların rızasıyla hızlıca çözüme kavuşturuluyor, böylece yargının iş yükü önemli ölçüde azalıyor.

İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanan arabuluculuk sayesinde tüm hukuk uyuşmazlıklarında 1 milyon 520 bin 416 dosyanın 1 milyon 45 bin 875'i çözüme kavuşturularak yüzde 69 oranında başarı sağlandı.

Arabuluculuk uygulamaları, iş ve ticaret mahkemelerinin yükünü de azalttı. İş mahkemelerinde bir dosyanın karara bağlanması ilk derecede ortalama 555 gün, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtayda geçen sürelerle birlikte ortalama 1000 gün sürerken, arabuluculuk kapsamında ortalama 20 günde çözüme kavuşturulmaya başladı.

Ticari davaların karara bağlanma süresi ise ilk derece mahkemelerinde ortalama 547 gün, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtayda geçen sürelerle ortalama 1000 gün sürerken, arabuluculuk kapsamında uyuşmazlıklar ortalama 30 günde çözüme kavuşur hale geldi.

2019'da iş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 394 bin 786 dosyadan 231 bin 899'unda ve ticari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 142 bin 183 dosyadan 79 bin 477'sinde anlaşma sağlanmıştı. Veriler değerlendirildiğinde 450 iş mahkemesinin ve 65 ticaret mahkemesinin bir yılda bakacağı dosya, arabuluculuk uygulaması ile çözüme kavuşturuldu.

- Tüketici uyuşmazlıklarına kısa sürede çözüm

Arabuluculuk, Yargı Reformu'nun 3'üncü paketi kapsamında tüketici uyuşmazlıklarında da zorunlu hale getirildi. Uygulamanın başladığı 28 Temmuz'dan bugüne 5 bin 357 dosya arabulucuya gitti. Bu dosyalardan 3 bin 393'ünde anlaşma sağlandı. Böylece başarı oranı yüzde 63 oldu.

Tüketici uyuşmazlıklarında dava süreci ortalama 425 gün sürüyorken, arabulucuya başvurulması durumunda uyuşmazlıklar ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturulabiliyor.

Tüketici uyuşmazlıklarında tüketiciye hiçbir masraf veya ücret yansıtılmıyor. Tarafların anlaşması durumunda tüketiciye düşen ücret Adalet Bakanlığı tarafından ödeniyor.

Anlaşamama durumunda ise tüketiciden herhangi bir ücret talep edilmiyor ve tarafların dava açma hakları saklı kalıyor.

- "Toplumsal uzlaşı kültürümüz güçleniyor"

Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yargı Reformunda önem verdiğimiz alternatif çözüm yolları meyvelerini veriyor. Uyuşmazlıklar mahkemelere gidilmeden çözüme kavuşuyor. Vatandaşlarımız adalet hizmetlerine daha çabuk erişiyor. Zaman ve emekten tasarruf ediliyor. Toplumsal uzlaşı kültürümüz güçleniyor. Örneğin ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019'dan itibaren 121 bin dosyada taraflar el sıkıştı. Bu ihtilaflar, mahkemelerde ortalama 1000 günde karara bağlanırken arabuluculuk sayesinde 30 günde çözüme kavuşturuluyor. Güven veren adalet yolunda reformlarımız sürecek."
Anadolu Ajansı
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