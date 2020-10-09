Habertürk yazarı Par: Facebook henüz kararını vermemiş
|09 Ekim 2020 14:48
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Habertürk yazarı Kübra Par, kamuoyunda 'sosyal medya yasası' olarak bilinen düzenlemeyle ilgili olarak kulis yazdı.
Dün Türkiye'de büyük sosyal medya şirketlerinden bazılarına hukuki danışmanlık yapan bir ajansın sahibiyle sohbet ettiğini belirten Par, "Yeni sosyal medya düzenlemesinin şart koştuğu Türkiye'de temsilci bulundurma kriterine Facebook'un uymayacağı iddiasının doğru olmadığını söyledi. Hala kendi aralarında tartışıyorlarmış" dedi.
Par, şöyle devam etti:
"Esasında Twitter ve TikTok da kararını vermemiş. Hepsi diğerinin ne yapacağına bakıyormuş. Kanunla ilgili en büyük endişeleri atanacak temsilcinin başına bin bir türlü şey geleceğine dair endişeymiş. Büyük Türk yargısından korkuyorlarmış yani. Keşke haksız olduklarını söyleyebilseydik."
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