Ankara'da vaka sayısı yüzde 60 azaldı!

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mustafa Sırrı Kotanoğlu, "Filyasyon ekiplerimizin sayılarını artırdık, 400-450'ye yakın olan ekip sayısını 900-1000'lere çıkardık dedi.

Kriz koordinasyonumuz kuruldu, aktif vakaların hepsini, temaslılarını takip ederek anında müdahale ettik" dedi.

Kotanoğlu, Hem temaslıda hem vaka sayılarında yüzde 60 azalma olduğunu dile getirdi.

Vaka sayılarını düşüren etkenleri anlatan Kotanoğlu, filyasyon sayısının iki katına çıktığını, işyerleri için de ayrı filyasyon ekiplerin oluşturulduğunu belirtti.

Kotanoğlu TV programında sözlerini şöyle sürdürdü: "Filyasyon ekiplerimizin sayılarını artırdık, 400-450'e yakın olan ekip sayısını 900-1000'lere çıkardık. Hem ekip sayımızı artırdık hem çalışma saatlerimizi 23.00'lere kadar uzattık. Kriz koordinasyonumuz kuruldu, aktif vakaların hepsini, temaslılarını takip ederek anında müdahale ettik. Artış olduğu dönemlerde yaklaşık 20-25 eve giderken, 10-15 civarına düştü. 112'nin de Covid dışındaki hastaların organizasyonunda daha rahat olunması için 112 bünyesinde sivil araçlar görevlendirdik. Ambulansla gitme ihtiyacı olmayan fakat hastaneye gitmesi gerekenleri şoför kısımları izole edilmiş araçlarla hastaneye taşımaktayız" dedi.

Vaka sayısında artık dengeli bir dağılım olduğunu söyleyen Kotanoğlu, "Mesela Keçiören, Mamak, Sincan, Etimesgut veya Yenimahalle'nin bazı birimleri buralardaki nüfus yoğunluğundan da dolayı buralarda yoğunluk yaşadık ama artık Ankara'da daha dengeli bir yapı var" diye konuştu. Vaka sayısında yüzde 60 azalma olduğunu söyledi.