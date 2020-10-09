1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da vaka sayısı yüzde 60 azaldı!

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mustafa Sırrı Kotanoğlu, "Filyasyon ekiplerimizin sayılarını artırdık, 400-450'ye yakın olan ekip sayısını 900-1000'lere çıkardık. Hem ekip sayımızı artırdık hem çalışma saatlerimizi 23.00'lere kadar uzattık. Vaka ve temaslı oranında yüzde 60 azalma oldu dedi.
 09 Ekim 2020 14:54
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mustafa Sırrı Kotanoğlu, "Filyasyon ekiplerimizin sayılarını artırdık, 400-450'ye yakın olan ekip sayısını 900-1000'lere çıkardık dedi.

Kriz koordinasyonumuz kuruldu, aktif vakaların hepsini, temaslılarını takip ederek anında müdahale ettik" dedi.

Kotanoğlu, Hem temaslıda hem vaka sayılarında yüzde 60 azalma olduğunu dile getirdi.

Vaka sayılarını düşüren etkenleri anlatan Kotanoğlu, filyasyon sayısının iki katına çıktığını, işyerleri için de ayrı filyasyon ekiplerin oluşturulduğunu belirtti.

Kotanoğlu TV programında sözlerini şöyle sürdürdü: "Filyasyon ekiplerimizin sayılarını artırdık, 400-450'e yakın olan ekip sayısını 900-1000'lere çıkardık. Hem ekip sayımızı artırdık hem çalışma saatlerimizi 23.00'lere kadar uzattık. Kriz koordinasyonumuz kuruldu, aktif vakaların hepsini, temaslılarını takip ederek anında müdahale ettik. Artış olduğu dönemlerde yaklaşık 20-25 eve giderken, 10-15 civarına düştü. 112'nin de Covid dışındaki hastaların organizasyonunda daha rahat olunması için 112 bünyesinde sivil araçlar görevlendirdik. Ambulansla gitme ihtiyacı olmayan fakat hastaneye gitmesi gerekenleri şoför kısımları izole edilmiş araçlarla hastaneye taşımaktayız" dedi.

Vaka sayısında artık dengeli bir dağılım olduğunu söyleyen Kotanoğlu, "Mesela Keçiören, Mamak, Sincan, Etimesgut veya Yenimahalle'nin bazı birimleri buralardaki nüfus yoğunluğundan da dolayı buralarda yoğunluk yaşadık ama artık Ankara'da daha dengeli bir yapı var" diye konuştu. Vaka sayısında yüzde 60 azalma olduğunu söyledi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin
09 Ekim 2020 16:20		 MHP'li Feti Yıldız, AYM'nin 'Enis Berberoğlu' kararını sert sözlerle eleştirdi
09 Ekim 2020 16:08
Habertürk yazarı Par: Facebook henüz kararını vermemiş
09 Ekim 2020 14:48		 Arabuluculuk sayesinde 1 milyondan fazla dosya çözüme kavuşturuldu
09 Ekim 2020 14:47
'Ar-Ge çalışmalarımız için yaklaşık 1 milyar lira bütçe kullanıyoruz'
09 Ekim 2020 13:18		 'Yeni yeşil alan projelerimizle bu yeşil ağı daha da genişleteceğiz'
09 Ekim 2020 13:16
İbrahim Kalın: Ateşkese evet, ama ateşkes sürdürülebilir olmalı
09 Ekim 2020 12:38		 Bakan Koca: Korona salgınının yayılma hızını kestik
09 Ekim 2020 11:34
Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Yiannis Lagos tutuklandı
09 Ekim 2020 07:15		 Kırgızistan'da FETÖ'den Gezi taktikleri
09 Ekim 2020 06:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:20 - Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin16:08 - MHP'li Feti Yıldız, AYM'nin 'Enis Berberoğlu' kararını sert sözlerle eleştirdi15:59 - Testi pozitif çıkan CHP Milletvekili yoğun bakıma alındı15:56 - Valilik açıkladı... Yüzey temizleyiciden sahte alkol yapmışlar15:48 - İstanbul'da yabancı sermaye 'V' hareketi yaptı15:45 - 'Usulsüz sağlık raporu' düzenleyen suç örgütüne operasyon
15:42 - Halil Sezai için istenen ceza belli oldu15:42 - Özel eğitim okul ve sınıflarında da yüz yüze eğitim başlıyor15:34 - Mahkemeden salgın döneminde 'kira' kararı: Yarıya düşüldü15:30 - 2 yaşındaki torununun eline silah verip ateş ettirdi: Şimdiden alışıyor koçum15:24 - Öğrenciler gelmedi, ikinci el eşya dükkanları dolup taştı15:16 - Balkonda çamaşır asarken kafasından vuruldu
15:05 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı15:04 - Koronavirüs hastası kuaförde gelin başı yaptırırken yakalandı14:59 - 'Eğitim setlerimiz öğrenme süreçlerini kolaylaştıracak'14:54 - Ankara'da vaka sayısı yüzde 60 azaldı!14:48 - Habertürk yazarı Par: Facebook henüz kararını vermemiş
14:47 - Arabuluculuk sayesinde 1 milyondan fazla dosya çözüme kavuşturuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sınıf sınıf yüz yüze eğitimde alınacak dersler
Aktif görevde olanlar da var... FETÖ şüphelisi kaymakam sayısı 310'a çıktı
Dolardan sonra gram altından da rekor geldi
Her 100 pozitif vakadan 86'sında semptom görülmedi
Ankara Büyükşehir ihtar çekti... 30 gün içinde Ankapark'ı terk edin
Güvenmesi için şarjörünü verdi, namludaki kurşunla öldürdü
Zabıt katibi, FETÖ'cü iftirasını atan kişiye açtığı davayı kazandı
Danıştay'dan sınavsız atanan yöneticinin görevden alınmasına dair önemli karar!
195 öğretim üyesine adrese teslim kadro vermişler
Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Yiannis Lagos tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mali Tablolar 3
bugün aslında dündü 1
Kazaz 1
corona virüs vaka sayısı 2
Kümelenme 1
milli maç arası 1
emre can'ın Milli Marşımızı Okumaması 2
okul öncesinde yüz yüze eğitimin 5 güne çıkarılması 1
chp ile deva partisi'nin ittifak yapması 4
tyler boyd 3
SON İLANLAR
Diyanet İşleri Başkanlığı 5100 Personel Alacak- İlan güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli 90 sağlık personeli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 2 Uzman Yardımcısı personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam