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Koronavirüs hastası kuaförde gelin başı yaptırırken yakalandı

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, pandemi sürecinde filyasyon çalışmalarında çarpıcı örneklerle karşılaştıklarını belirterek, 'Koronavirüs testi pozitif çıkan bir vakayı telefonla aradığımızda kendisinin düğün hazırlıkları kapsamında, kuaförde saçlarını yaptırdığını öğrendik. Ekiplerimiz hemen kuaföre gitti ve hastayı izolasyona aldık' dedi
 09 Ekim 2020 15:04
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Koronavirüs hastası kuaförde gelin başı yaptırırken yakalandı

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, kentteki koronavirüs süreci ve filyasyon çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Dr. Kaşıkçı, kentin bazı bölümlerinde vaka sayısının az olduğunu fakat sanayi kuruluşlarında çalışan kişilerin ağırlıklı olarak ikamet ettiği bölgelerde vaka sayısının yüksek olduğunu belirtti. Pandemi sürecinde filyasyon çalışmalarının çok önemli olduğunu belirten Dr. Kaşıkçı, "Koronavirüs testi pozitif çıkan bir vakayı telefonla aradığımızda kendisinin düğün hazırlıkları kapsamında, kuaförde saçlarını yaptırdığını öğrendik. Ekiplerimiz hemen kuaföre gitti ve hastayı izolasyona aldık" dedi.

'FİLYASYONU HIZLI VE ZAMANINDA YAPMA GAYRETİNDEYİZ'

Bursa'nın kozmopolit bir yer olduğunu belirten Kaşıkçı, "Kendi içerisinde homojen bir yapıda değil. Farklı bölgeleri var. Bursa'da pandemi sürecinde bazı ilçelerde sıkıntı yaşadık, bazı ilçelerde ise durum hep sakindi. Özellikle kentin batı tarafında bulunan ilçelerde daha sakin bir süreç geçiriyoruz. Kentin doğu ve sanayi çalışanlarının yoğunlukta olduğu bölgelerde zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Bursa'da süreci yürütürken ilçelerin özelliklerini göz önünde bulundurarak, hareket ettik. Kriz merkezini kuran ilk illerden biriyiz. Kriz merkezi boyutunda arkadaşlarımız günlük olarak bütün ilçeleri her gün detaylı olarak izliyor. İlçe müdürlüklerimiz üzerinden filyasyon işlerini yürütüyoruz. Filyasyon ekiplerimizi görevlendirdiğimiz yerlerde filyasyonu çok hızlı ve zamanında yapmak gayretindeyiz. Ekip sayımız gayet iyi ancak yine de ekip sayımızı artırmak için de gayret ediyoruz. Sağlık çalışanlarının bu süreçte cansiperane kendi hayatları pahasına çalıştığını ve bu durumun da kamuoyunda görülüp, takdir edildiğini biliyoruz. Vali Yakup Canbolat'ın liderliğinde, iş insanlarımızın bağışladığı yaklaşık 70 aracı, ek olarak hizmete aldık. Bu desteklerle sahada daha yaygın filyasyon yapma şansımız oldu" dedi.

'BİR POZİTİF HASTAYI KUAFÖRDE SAÇ YAPTIRIRKEN BULDUK'

Zamanında filyasyonun, koronavirüsle mücadelenin temel taşı olduğunu söyleyen Kaşıkçı, "Test sonuçlarına göre ekiplerimiz önce telefonla irtibat kuruyor, ardından da evlere gidiyor. Aslında çok dramatik ve çarpıcı örneklerimiz var. Mesela bir pozitif vakamızı telefonla aradığımız zaman kendisinin düğün hazırlıkları kapsamında kuaförde saçlarını yaptırdığını öğrendik. Ekiplerimiz hemen kuaföre gitti. Hastayı izolasyona aldık. Düğünü erteletip, damadı İstanbul'a geri yolladık. Zamanında filyasyonla birçok kişiye bulaşmasını önlemiş olduk" diye konuştu.

'ÇEŞİTLİ NEDENLERLE TEMASTA BULUNDUKLARI KİŞİLERİ SÖYLEYENLER OLUYOR'

Hastaların son 1 hafta içerisinde temasta oldukları kişileri eksiksiz bir biçimde filyasyon ekiplerine aktarması gerektiğini söyleyen Kaşıkçı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Temaslı kişileri öğrendikten sonra bu kişileri hızlı şekilde izolasyona almamız gerekiyor ki bulaşı engelleyelim. Kış aylarında insanların kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirdiğini biliyoruz. Filyasyon, kış aylarında daha da önem kazanıyor. Bazı vatandaşların çeşitli nedenlerle temaslı olduğu kişileri söylemediğini biliyoruz. Karantinaya alınan kişilerin mağduriyetleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gideriliyor. Bu sebeplerden ötürü, vatandaşlar doğruyu söyleyip, bize, filyasyon konusunda destek olmalı. Osmangazi'nin bir bölümü, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde sıkıntı yaşıyoruz. Nilüfer, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde ise daha rahat bir süreç geçiriyoruz. Dağ ilçelerimizde hiç vakanın görülmediği günlerimiz oluyor. Kurallara uymak ve zorunlu olmadıkça toplu yerlerde bulunmamak bu hastalığı önlememizdeki temel kurallardan bazıları."

DHA
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