Öğrenciler gelmedi, ikinci el eşya dükkanları dolup taştı

Corona virüs pandemisi nedeniyle üniversiteler yeni eğitim ve öğretim yılına uzaktan eğitim ile başladı. Ancak bu süreç özellikle öğrenci semti olarak bilinen yerlerde kırtasiyecilerden ikinci el eşya satan dükkanlara kadar çok sayıda esnafı olumsuz etkiledi.

Memleketine gidip dönmeyen ya da uzaktan eğitim sürecinin uzaması ile ailesinin yanına dönmek isteyen öğrencilerin ilk durağı ikinci el eşyacıların dükkanları oldu.

Hemen hemen bütün öğrenciler evdeki eşyalarını elden çıkarmaya kalkınca ikinci el eşyacılarda ürün patlaması yaşandı. Esnaf artık öğrencilerin satmak istediği ürünleri alamadıklarını, dükkan/depolarında yer kalmadığı belirtiyor.

İstanbul'un Beşiktaş semti de öğrenci nüfusu ile hareketlenen yerlerden... ntv.com.tr olarak buradaki ikinci el eşya satan esnaflara corona virüs süreci ve beraberine gelen uzaktan eğitimin satışlarına nasıl etki ettiğini sorduk.

''DÜKKANLAR EŞYA İLE DOLDU TAŞTI''

Yaklaşık olarak 40 yıldır Beşiktaş'ta babadan oğula ikinci el eşya satım-alım işi yaptıklarını belirten esnaf Selim Doğan, Beşiktaş'ın öğrenci semti olduğunu ve Beşiktaş'ta ikinci el eşya dükkanlarının en çok öğrencilerden para kazandığını söyledi.

Ancak pandemi ile birlikte işlerinin yavaşladığını söyleyen Doğan, ''Beşiktaş'ın yüzde 70'e yakını öğrencilerden oluşur. Öğrenciler eşya almaktan ziyade eşyalarını satmak istiyor. Zaten özellikle bu semtteki dükkanlara bakarsanız eşya ile doldu taştı'' dedi.

EŞYALAR BEDAVAYA SATILACAK NOKTAYA GELDİ

Dükkanlarında yer kalmadığı ve artık satılmak istenen eşyaları alamadıklarını söyleyen Doğan, ''Evi boşaltacağından eşyalarını satmak isteyen öğrenci neredeyse bedavaya verecek. Kimisi de çok para istiyor. Biz de o paraları vermiyoruz'' şeklinde konuştu.

Doğan ayrıca, pandeminin başından beri ekonomik olarak zor durumda kaldıklarını ve en yoğun olacakları bu dönemde uzaktan eğitim süreciyle neredeyse hiç iş yapamadıklarını belirtti.

Beşiktaş'ta senelerdir ikinci el eşya alım satım yaptığını söyleyen bir başka esnaf da Münir Özkur.

Özkur tam 42 yıldır Beşiktaş'ta bu işi yapıyor.

Ağustos'un 15'inden itibaren işlerinin yoğunlaştığını, eylül ve ekim aylarında da en fazla işi yaptıklarını söyleyen Özkur da uzaktan eğitim süreci ile birlikte işlerinin durma noktasına geldiğini söylüyor.

''ÖĞRENCİ SATMAK İSTİYOR, BİZ ALMAK İSTEMİYORUZ''

Özkur, ''Normalde bu dönemde öğrenciler geliyordu, yoğun bir şekilde satış yapıyorduk. Ancak şimdi uzaktan eğitim süreciyle birlikte öğrenciler devamlı eşyalarını satıyor. Yani öğrenciler satmak istiyor biz almak istemiyoruz'' dedi.

40 seneyi devirdiğini ve yıllardır ekmeğini bu işten kazandığını söyleyen Özkur, en kötü dönemlerini yaşadıklarını ifade ediyor.

Tam kapasite çalışmaları gereken aylarda büyük kayıplar yaşadıklarını belirten Özkur, ''Önceden günde 3-5 parça eşya satardık şimdi ise hafta 1-2 parça satabiliyoruz. Öğrenci evini boşaltmak istediği için eşyalarını satmak istiyor. Ancak bizim dükkanlar dolu satamıyoruz'' ifadelerini kullandı.

''YOK PAHASINA SATAN DA VAR BIRAKIP GİDEN DE''

Özkur sözlerini şu şekilde tamamladı:

''Kimi öğrenci de elinden çıkarmak istediği eşyaları belediyeye veriyor. Yok pahasına satan da var öylece bırakıp giden de. Kısaca esnafın elinde ürünler şişmiş durumda''

Aldıklarını ürünleri satamadıklarını ve artık öğrencilerden eşya almadıklarını söyleyenler biri de Halil Koçer...

40 yıldır bu işi yaptıklarını söyleyenlerden olan Koçer, okulların kapalı olmasıyla hiç iş yapamaz noktaya geldiklerini belirterek, ''Öğrenciler tamamen gitti. Bizim buraya yakın 3 üniversite var onlar mesela bomboş. Bir yılda Ağustos, Eylül, Ekim bizim en çok çalıştığımız aylardır. Ancak bu aylarda olmamıza rağmen tek tük satış yapıyoruz'' dedi.

100 LİRALIK ÜRÜNE 10 LİRA

Bu süreçte özellikle Beşiktaş'ta çöplerinin yanının eşya dolduğuna dikkat çekerek, ''Öğrenci yapacak bir şey bulamayınca atıp gidiyor artık. 100 liralık bir ürünü 10 liraya kadar satmaya çalışan öğrenci var. Çünkü yanında götüremeyecek elinden de çıkartmak istiyor ama biz de alamıyoruz. Pandemi bizim için en kötü dönem oldu'' açıklamasında bulundu.

Tuğba Öztürk /ntv.com.tr