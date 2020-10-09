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2 yaşındaki torununun eline silah verip ateş ettirdi: Şimdiden alışıyor koçum
Aksaray'da bir köy düğününde 2 yaşındaki torununu torununun eline tutuşturduğu silahı ateşleyen dede, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı: "Şimdiden alışıyor koçum."
|09 Ekim 2020 15:30
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Aksaray'da akrabalarının düğününe giden 48 yaşındaki Ahmet K., 2 yaşındaki torunu E.D.'nin eline tutuşturduğu kurusıkı silahı iki defa ateşledi.
Ateş sırasında geri tepen silahın başına çarptığı küçük çocuk kafasını kaşırken, Ahmet K. ise durumu gülerek karşıladı.
Tabancasını ateşlemeye devam eden Ahmet K.'nın görüntüleri bir yakını tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ahmet K. da "Şimdiden alışıyor koçum" sözleriyle görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Görüntüler üzerine Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri harekete geçerek Ahmet K'yı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Ahmet K. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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