Halil Sezai için istenen ceza belli oldu
Komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai için, 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
|09 Ekim 2020 15:42
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