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Halil Sezai için istenen ceza belli oldu

Komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai için, 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
 09 Ekim 2020 15:42
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Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
DHA
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