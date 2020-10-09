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Özel eğitim okul ve sınıflarında da yüz yüze eğitim başlıyor

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel eğitim okul ve sınıflarında başlayacak yüz yüze eğitime yönelik açıklamalarda bulundu.
 09 Ekim 2020 15:42
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Özel eğitim okul ve sınıflarında da yüz yüze eğitim başlıyor

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 9 ekim 2020 tarihi itibariyle il müdürlüklerine gönderdiği yazıda, 12 Ekim tarihinden itibaren kapsamı genişletilen yüz yüze eğitime yönelik, uygulama birliği sağlayacak açıklamalara yer verdi.

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