Özel eğitim okul ve sınıflarında da yüz yüze eğitim başlıyor
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel eğitim okul ve sınıflarında başlayacak yüz yüze eğitime yönelik açıklamalarda bulundu.
|09 Ekim 2020 15:42
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MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 9 ekim 2020 tarihi itibariyle il müdürlüklerine gönderdiği yazıda, 12 Ekim tarihinden itibaren kapsamı genişletilen yüz yüze eğitime yönelik, uygulama birliği sağlayacak açıklamalara yer verdi.
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