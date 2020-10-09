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'Usulsüz sağlık raporu' düzenleyen suç örgütüne operasyon

Kamuyu 735 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen 44 şüpheliden 37'si gözaltına alındı
 09 Ekim 2020 15:45
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'Usulsüz sağlık raporu' düzenleyen suç örgütüne operasyon

İstanbul merkezli 4 ilde, para karşılığı sahte ve usulsüz yollarla engelli saglık kurulu raporu ve askerlige elverissizlik raporu duzenlenmesine ilişkin gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalandı.

Istanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suclarla Mucadele Sube Mudurlugu ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "askerlikten kurtulmak icin hile yapmak", "suc islemek amacıyla örgut kurmak ve örgute üye olmak" suçlarına yönelik yaptığı çalışmalarda, para karşılığı raporlarda usulsüzlük yapan şüphelileri tespit etti.

Yaklaşık bir yıl teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, sahte ve usulsuz yollarla engelli saglık kurulu raporu ve askerlige elverissizlik raporu duzenlenmesine yönelik Istanbul merkezli Konya, Sivas ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, kamuyu 735 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen 44 şüpheliden 37'si gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu arada, bazı kişilerin aldıkları sağlık raporlarını kaymakamlık yardımlarında ve erken emeklilik için kullandığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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