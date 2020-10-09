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İstanbul'da yabancı sermaye 'V' hareketi yaptı

İstanbul'da yabancı ortaklı kurulan firma sayısı ve sermaye tutarları, Kovid-19 salgınında normalleşmenin başladığı 1 Haziran'dan sonra "V" şeklinde çıkış yakaladı
 09 Ekim 2020 15:48
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İstanbul'da yabancı sermaye 'V' hareketi yaptı

İstanbul'da yabancı ortaklı kurulan firma sayıları ve sermaye tutarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan sonra "V şeklinde çıkış" gerçekleştirdi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Yabancı Yatırımcı Pandemi Raporu'na göre bu yıl salgın öncesi 1 Ocak-15 Mart döneminde 2 bin 779 yabancı ortak, 506 milyon 251 bin lira sermayeli firma kurdu.

Virüsün zirve yaptığı 15 Mart-1 Haziran'da yatırımcı sayısı 573'e, sermaye tutarı ise 145 milyon 907 bin liraya geriledi. Ardından güçlü bir yükseliş gerçekleşti. Normalleşme dönemi olan 1 Haziran-10 Eylül arasında 2 bin 678 yabancı yatırımcı, 647 milyon 407 bin lira sermayeli firma kuruluşuna imza attı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çıkışın hem normalleşme sürecinin başarısını hem de küresel alıcıların Uzakdoğu'ya alternatif olarak Türkiye'nin konumunu giderek daha fazla hesaba kattıklarını gösterdiğini ifade etti.

Avdagiç, "Pandemi ortamında bütün alıcılar, Uzakdoğu'ya alternatif bulmaya çalışıyorlar. Yatırımlarda ve lojistik tercihlerde önemli değişiklikler olmaya başladı. Bu değişikliğin en belirgin özelliği, 'Üretimin en ucuz olduğu yere konumlanma' stratejisinin değişmesidir. Türkiye, bu noktada oluşan boşluğu doldurmaya başladı. İstanbul Ticaret Odası verileri de bu tespiti doğruluyor." diye konuştu.

- "Tedarik zincirinde en doğru yerdeyiz"

Şekib Avdagiç, Türkiye'nin Kovid-19 sonrası yeniden yapılanan küresel tedarik zincirlerinde en güçlü halkası olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınının ekonomide "fırsat" tarafında bir numaralı maddesi olduğunu kaydeden Avdagiç, "Bunun için önemli üstünlüğe sahibiz. Tedarik zincirinde en doğru yerdeyiz. Coğrafi lokasyon avantajımızı, doğru şeklide kullanarak öne çıkmalıyız." dedi.

İTO'nun Yabancı Yatırımcı Pandemi Raporu'nun dikkati çekici sonuçlarından birinin Avrupa Birliği'nden gelen sermayedarlara ilişkin olduğunu belirten Avdagiç, şöyle konuştu:

"Normalleşme döneminde Avrupa Birliği'nden gelen yabancı yatırımcı ilgisi de dikkati çekici. Pandemi öncesi AB ülkelerinden firma kurmak için İstanbul'a 248 yatırımcı ortak gelirken, pandemi sırasında bu sayı 64'e geriledi. Ardından normalleşmeyle birlikte AB'li ortak sayısı, 234'e yükseldi. Firma sermaye tutarları da pandemi öncesindeki 85 milyon lira seviyesinden, pandemi sonrasında 124 milyon liraya çıktı."

"Türkiye'nin asıl hikayesi korona sonrası küreselde belli olacak." ifadesini kullanan Avdagiç, "Türkiye, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmayı ekonomisinin kapasitesi ve teknolojisiyle hak ediyor. Türkiye'nin İtalya'dan Çin Seddi'ne uzanan coğrafyada, 'üretim gücü ve verimliliği en yüksek ülke' olarak konumlanacağından zerre kadar şüphemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

- İTO'nun İhracata İlk Adım Programı

İTO Başkanı Avdagiç, yabancı sermaye ile birlikte katma değerli ihracatın da Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğini kaydetti.

Türkiye'nin gelecek yıllardaki ihracat tahminlerinde üç faktörün etkili olacağını bildiren Avdagiç, "Birincisi, hedef pazarların ne kadar büyüyeceği. İkincisi, petrol fiyatının ne olacağı. Ve son olarak Avro/dolar paritesi... 2021'de ihracatta yüzde 11, ithalatta yüzde 9.4 artış beklentisi var. Bu yıl yüzde 8-10 civarında daralması öngörülen AB ekonomisinin 2021'de yüzde 6 büyümesi bekleniyor. ABD'nin ise yüzde 4.5 büyüyeceği öngörülüyor. Komşu ve çevre ülkelerde ise büyüme daha yavaş olacak. Ancak genel itibariyle hedef pazarlarımızda oldukça iyi bir büyüme göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, üyelerinin yüzde 99'u KOBİ'lerden oluşan İTO olarak ihracat artışına katkıda bulunmak amacıyla İTO İhracata İlk Adım Programı'na pandemi döneminde hız verdiklerini aktardı.

Programın 13. Etabını Şubat - Eylül 2020 döneminde tamamladıklarına işaret eden Avdagiç, projenin bu etabına dahil olan 20 KOBİ'nin 19'unun 8 ayda ihracat yaptığını söyledi. Avdagiç, "Otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan bir firmamız, 3 ülkeye toplamda 1 milyon 45 bin Avro tutarında ihracat yapmayı başardı. Firmalarımız 25 ülkeye ihracat yaptılar. İhracatın tutarı da 6 milyon 822 bin dolar oldu. Bir önceki etapta yer alan firmaların ihracatı ise 3 milyon 17 bin dolar olmuştu. Bu da şunu gösteriyor. Pandemi bizim firmalarımıza engel değil, fırsat olmuştur." diye konuştu.

İTO'nun uluslararası faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bu amaçla iki önemli açılım gerçekleştirdik. Biri, Körfez'deki önemli dost ve müttefikimiz Katar açılımı, diğeri de Latin Amerika'nın güçlü ülkelerinden Uruguay'a yönelik Uruguay açılımı. Katarlı işadamlarına İstanbul'un iş imkanlarını aktardık. Uruguay Açılımı ile de tarihimizde ilk defa Uruguay Ticaret Odaları ile İstanbul Ticaret Odası olarak Mutabakat Zaptı imzaladık. Bu arada Tunus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mounir Mouakhar da odamızı ziyaret etti. İki kurum arasında ticari ve ekonomik ilişkiyi geliştirmek amacıyla işbirliği anlaşması imzaladık."

Anadolu Ajansı
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