Testi pozitif çıkan CHP Milletvekili yoğun bakıma alındı
|09 Ekim 2020 15:59
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, tedavi gördüğü Mersin'de yoğun bakıma alındı.
Kovid-19'a yakalanan Aydınlık'ın tedavisi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürülüyor.
Test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyuran Aydınlık, "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.
Değerli hemşehrilerim iyi dilekleriniz, dualarınız için çok teşekkür ediyorum, inşallah tez zamanda sağlığıma kavuşacağım.Aziz AYDINLIK (@azizaydinlikchp) October 6, 2020
Tedavim nedeniyle ne yazık ki telefonlara cevap veremiyorum, anlayışınıza sığınıyorum.
Her birinize sağlıklı günler diliyorum.
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