MHP'li Feti Yıldız, AYM'nin 'Enis Berberoğlu' kararını sert sözlerle eleştirdi

Yaptığı yazılı açıklamayla Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu davasında açıkladığı gerekçeli kararını değerlendiren MHP'li Yıldız, "AYM görev sınırlarını aşmış?, Anayasa'yı yeniden yorumlamış, TBMM'nin yasama yetkisine tecavüz etmiştir." görüşünü savundu.

Kararda, yazılı dokunulmazlıkla ilgili gerekçenin anayasaya ve yasalara uyumlu olmadığını savunan Yıldız, "Anayasa'nın geçici 20. maddedeki istisna 20 Mayıs 2016 tarihine kadar kuralda sayılan mercilere intikal eden yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalarla ilgilidir. Bu madde ile kişinin dokunulmazlığı tamamen kaldırılmış değildir. Geçici 20. madde özel düzenlemedir. Genel düzenlemenin önündedir." ifadelerini kullandı.

"Yeniden dokunulmazlık kazandırmaz"

"Yeniden milletvekili seçilmesi mercilere intikal etmiş dosyalar açısından kişiye 83. maddenin 4. fıkrası uyarınca yeniden dokunulmazlık kazandırmaz" görüşünü paylaşan Yıldız, şu değerlendirmeleri yaptı: Yeniden seçilenler için geçici 20. madde hükümleri uygulanamaz gerekçesi Anayasa'ya ve AYM kuruluş kanununa aykırıdır. AYM dava yoluyla norm, şikayet yoluyla hak ihlali denetimi yapar. Ancak Anayasa'yı yeniden yorumlama yetkisi yoktur.

Anayasa 138/1'e açıkça aykırı hüküm kurmuştur. Hak ihlali kararıyla yargılanmanın yenilenmesi yolunu açmıştır. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin yetkisinde yapılacak herhangi bir işlem yoktur. CMK'nın hükümleri açık. Mahkumiyet kararı veren yerel mahkemeye gidilecektir. Başka türlü tasarruf hukuk dışıdır, keyfiliktir. Hukuk keyfiliğe müsaade edemez.