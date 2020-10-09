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Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin

Bakan Akar: İşgal bitmeden, teröristler, paralı askerler oradan çıkarılmadan herhangi bir şekilde oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin
 09 Ekim 2020 16:20
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Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin

Bakan Akar'ın yaptığı açıklamadan bazı satır başları...

- İşgal bitmeden, teröristler, paralı askerler oradan çıkarılmadan herhangi bir şekilde oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin.

- Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizmasının oluşturulmasına yönelik teknik düzeydeki ilk toplantısını bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirdi.

-İki ülke arasındaki diyalog mekanizmalarının, kazaları ve olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin de belirlenmesinden yanayız. Bundan da umutluyuz. Bu çalışmaları gerçekten destekliyoruz, destekledik. Bu çerçevede askeri heyetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor.

- (Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege) Bizim haklı olduğumuzu, uluslararası hukuka, teamüllere, tarihe sürece uygun şekilde neler olduğunu, bu noktaya nasıl gelindiğini kendilerine bir daha ifade ettim. Ayrıca Türkiye'nin her konuda olduğu gibi bu konuda da haklılıktan doğan bir tutumunun olduğunu, bu konuda da bizim hiçbir şekilde diyalogdan kaçmadığımızı, her türlü diyaloğa açık olduğumuzu belirttik.
DHA
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